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SONORA – Com presença do comandante-geral do CBMSC, 1º BBM realiza formatura de guarda-vidas civis voluntários e entrega de viaturas e equipamentos em Florianópolis

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O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizou, nesta segunda, 15, em Florianópolis, a formatura de 55 novos Guarda-Vidas Civis Voluntários e entregou viaturas e equipamentos operacionais ao 1º Batalhão de Bombeiros Militar.

Os novos guarda-vidas civis voluntários atuarão durante a Operação Estação Verão, período em que há aumento expressivo no fluxo de banhistas nas praias da Capital.

A formação fortalece as ações de prevenção, salvamento aquático e proteção da vida.

Entre os equipamentos recebidos estão um compressor torácico automático com capnografia, 27 conjuntos de Equipamentos de Proteção Individual multimissão, uma câmera termográfica, um GPS marítimo, carta náutica e um sonar com GPS.

Eles serão usados em atendimentos pré-hospitalares, salvamento aquático, resgate veicular, combate a incêndios, entre outras ocorrências.

Durante seu discurso, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, coronel Fabiano de Souza, falou sobre o reforço em pessoal e equipamentos para a corporação:

SONORA

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