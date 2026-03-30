Festival de Arte Naif reúne obras de artistas do Brasil e do mundo e integra programação cultural do Sol Maior

Música, arte e um pôr do sol inconfundível. Quem foi ao Hotel Globo, no Centro Histórico de João Pessoa, nesta sexta-feira (19), apreciou tudo isso em um só lugar. Começando pelo Festival Internacional de Arte Naif, que reúne obras de artistas de 20 estados brasileiros e de 13 países, promovendo um amplo intercâmbio cultural por meio da arte popular contemporânea. E quem foi contemplar a mostra, também prestigiou o projeto Sol Maior, com o concerto apresentado pelo Quarteto de Cordas da Camerata Paraíba.

Com caráter multicultural, o Festival Internacional de Arte Naif valoriza tanto artistas consagrados quanto novos talentos, ampliando o acesso do público a produções que refletem identidades regionais e internacionais. As obras expostas percorrem cenas da vida popular, tradições, paisagens e manifestações simbólicas, reforçando o papel da arte como instrumento de memória, pertencimento e intercâmbio cultural.

O diretor-executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, destacou que essa é a primeira vez que o Festival Internacional de Arte vem à cidade. “É um trabalho que a gente está construindo em parceria com a Prefeitura de Guarabira, com Adriano Dias, que é o coordenador do festival. Ficamos muito felizes de instaurar, em João Pessoa, o festival. Ele já circulou Fortaleza, Brasília e está encerrando aqui com a gente. E essa é a nossa política de cultura que a gente desenvolve para agregar de cuidar, investir no maior número possível gêneros culturais. O Hotel Globo é essa nossa galeria privilegiada. Aqui tem uma média de pessoas circulando em torno de quatro, cinco mil pessoas ao mês. Essa é a diretriz que a gente instaurou na política municipal de Cultura junto com o prefeito Cícero Lucena, com o prefeito Leo Bezerra, e está dando certo”, ressaltou.

Adriano Dias, coordenador do festival, explicou que a mostra reúne o maior conjunto de obras e arte Naif do Brasil. “É um evento singular, é o único do segmento no Brasil. Além dos artistas brasileiros, tem artistas de pelo menos seis países. Da República Tcheca, de Portugal, da Alemanha, do México, Romênia, Venezuela e Argentina. São quase 200 obras. E o público vai poder ver esse colorido vibrante que a arte Naif tem, essa riqueza de temática que os nossos artistas tem”, ressaltou.

A artista Laís Lima Sobreira é de Santa Rita e tem sua obra sendo exposta na mostra. Ela fala da sua arte e da oportunidade que João Pessoa dá para que todos tenham acesso as mais diversas expressões culturais. “O ser humano, como um todo, necessita de arte e cultura para se alimentar. E uma iniciativa gratuita, que faz sucesso para todo mundo dentro da cidade, é sempre bom. Eu trouxe um quadro que fala justamente sobre a cidade onde eu moro, que é Santa Rita. O nome da obra é Festejos Santaritenses. E é uma mescla entre a parte sagrada e profana. Tem a procissão de Santa Rita de Cássia, tem a parte de produção de grupos de dança folclórica, o pessoal que trabalha no artesanato, nas feiras, então é uma obra que reúne um pouco de cada universo dentro de Santa Rita”, explicou.

Analice Uchoa é outra artista com obras expostas no festival. Moradora de João Pessoa, ela revela na sua arte a cidade na década de 20, e agora modernizada. “Percebi, de uns meses, que a cidade estava ficando super lotada. Então, eu fiz duas telas. Uma, a cidade 50 anos atrás, bem tranquila, com pouco carros, e a segunda, com muitos carros, motociclistas, muita gente andando. A Lagoa totalmente diferente”, contou.

Sol Maior – O projeto Sol Maior trouxe como atração o Quarteto de Cordas da Camerata Paraíba. A apresentação teve um repertório cuidadosamente selecionado, evidenciando a excelência técnica dos músicos e a sensibilidade interpretativa característica da Camerata Paraíba. A iniciativa fortalece a convergência entre diferentes linguagens artísticas e amplia o alcance cultural do evento.

Ao unir o Festival Internacional de Arte Naif e o Sol Maior em um mesmo espaço e data, a programação reafirma o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a democratização da cultura, oferecendo ao público uma vivência completa que celebra a arte, a música e a diversidade cultural em suas múltiplas expressões.