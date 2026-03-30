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Agência Minas Gerais | Governo de Minas inaugura base descentralizada do SAMU em Ibiá, na região do Alto Paranaíba

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O governador Romeu Zema inaugurou, neste sábado (20/12), no município de Ibiá, na região do Alto Paranaíba, a base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A implantação da estrutura  faz parte da ampliação do acesso ao serviço móvel de urgência e emergência no estado, e compõe o SAMU da macrorregião Triângulo do Sul, que contará com um total de 17 bases descentralizadas e 25 unidades móveis.

Com a estruturação do Samu na região, Minas Gerais alcança  a marca de 100% dos municípios atendidos pelo serviço, garantindo acesso mais rápido e qualificado ao atendimento de urgência e emergência para todos os mineiros.

“Ontem, estive em Uberaba, inaugurando a central aqui da região, onde é feita aquilo que eles chamam de regulação, e com isso, nós podemos dizer com muito orgulho que, apesar de Minas Gerais ser o estado do Brasil com maior número de municípios, que nós temos o SAMU em todos eles” comemorou o governador Romeu Zema.

 

Base descentralizada

A nova estrutura construída em Ibiá será fundamental para a agilidade e eficiência do serviço de emergência, atuando como o ponto central de coordenação e suporte para as equipes que respondem a situações críticas.

O município contará com uma Unidade de Suporte Básico (USB), que será responsável pelo atendimento da população da microrregião de saúde de Araxá, que possui cerca de 157 mil habitantes.

Além de Ibiá e Araxá, a microrregião abrange também Campos Altos, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Santa Juliana e Tapira.

 

 

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