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Prefeitura de Boa Vista recebe troféu por trabalho na gestão previdenciária de Boa Vista

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Foto: divulgação/SEMUC

Representantes do município receberam um troféu de reconhecimento da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, durante o 13º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, promovido nos dias 12 e 13 de dezembro.

A iniciativa evidenciou o trabalho desenvolvido pelo Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista (Pressem), referência nacional no Pró-Gestão RPPS – Nível I. Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista (Pressem), referência nacional no Pró-Gestão RPPS – Nível I.

O evento reuniu conselheiros, gestores e especialistas de todo o país para debater temas como governança, sustentabilidade dos regimes previdenciários, benefícios, atuária e controle social. Na oportunidade, Boa Vista foi reconhecida por manter elevados padrões de gestão, transparência e eficiência ao longo dos últimos anos.

Conforme o diretor-presidente do Pressem, Paulo Roberto Bragato, o reconhecimento vai além de um prêmio institucional. “Esse troféu representa o esforço contínuo de toda a equipe do Pressem, do Conselho Municipal de Previdência e do apoio da gestão municipal. Manter a certificação do Pró-Gestão exige disciplina, planejamento, transparência, assim como compromisso permanente com a boa governança”, afirmou.

Em busca do Pró-Gestão Nível – 2

De acordo com ele, a certificação demonstra que o instituto não apenas conquistou o selo, mas evolui continuamente. “Desde a primeira certificação, buscamos aprimorar processos, ampliar controles, fortalecer a transparência e diversificar os investimentos. Agora, nosso próximo desafio é alcançar o Nível 2, elevando ainda mais a qualidade da gestão previdenciária e garantindo segurança futura para os servidores”, destacou.

A participação no congresso também reforçou a importância da capacitação permanente dos conselheiros. “Esses encontros permitem troca de experiências, atualização técnica e acompanhamento das boas práticas adotadas em todo o país. Isso reflete diretamente na eficiência da gestão e na proteção dos direitos previdenciários”, completou Bragato.

O secretário municipal de Administração de Pessoas e presidente do Conselho Municipal de Previdência (CMP), Márcio Vinícius, ressaltou que o reconhecimento confirma que Boa Vista segue no caminho certo. “Quando se comprova transparência, eficiência e controle, os níveis de certificação avançam. Isso amplia as possibilidades de investimento, aumenta a segurança do fundo e demonstra, para o país inteiro, que o regime previdenciário do município é sólido e confiável”, explicou.

De acordo com ele, a busca pelo Nível 2 já está em andamento. “Estamos nos preparando para atender novas condicionantes, fortalecendo ainda mais a governança e a gestão do fundo. É um reconhecimento nacional e também do Ministério da Previdência de que tudo está sendo feito com responsabilidade”, pontuou.

A servidora aposentada e conselheira do CMP, Sônia Barcelar, destacou o orgulho de ver o trabalho do instituto ser reconhecido nacionalmente. “Foi uma capacitação importante e um momento de muito orgulho. O Pressem foi citado pela excelente gestão, o que comprova que estamos no caminho certo. Parabéns a toda a equipe”, declarou.

Transparência

Além do reconhecimento nacional, o município mantém uma agenda contínua de transparência. Em novembro deste ano, por exemplo, o Pressem promoveu audiência pública para apresentação do Relatório de Governança 2025, uma das exigências do Pró-Gestão RPPS, reforçando o compromisso com o controle social e a clareza das informações.

Entenda o que é o Pró-Gestão RPPS

O Pró-Gestão RPPS é um programa nacional que certifica boas práticas nos regimes próprios de previdência social, avaliando critérios como governança, controles internos e educação previdenciária.

Boa Vista conquistou o Nível 1 da certificação em 2021 e trabalha para alcançar o Nível 2, que amplia as possibilidades de investimento do Pressem, fortalece a sustentabilidade financeira do fundo e assegura mais segurança para a aposentadoria dos servidores municipais.

Fonte: Da Redação

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