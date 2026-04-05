Retrospectiva 2025: Iprev tem ano de resultados e modernização da previdência catarinense

Foto: Divulgação / Iprev

O ano de 2025 foi marcado por ações estruturantes, reconhecimentos nacionais e conquistas administrativas que consolidaram o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Iprev) como referência no país em governança corporativa, controles internos, eficiência e responsabilidade na gestão previdenciária.

:: Confira os principais destaques do ano:

SC conquista o nível máximo do Programa Pró-Gestão RPPS e torna-se referência nacional

Em 2025, o Iprev alcançou o nível IV do Programa Pró-Gestão RPPS, certificação institucional máxima concedida pelo Ministério da Previdência Social. A certificação é um processo de reconhecimento da excelência e das boas práticas de gestão, é obter um certificado de conformidade que reconhece a Instituição pela organização e eficácia no cumprimento de normas e no mapeamento de processos. O programa contempla três dimensões, que representam os pilares sobre os quais a modernização da gestão se sustentará, são eles: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, com diversas ações que vem sendo cumpridas pelo Instituto.

Assim, Santa Catarina passou a integrar o seleto grupo de apenas quatro estados brasileiros com o mais alto reconhecimento nacional em gestão previdenciária.

Atuação jurídica gera economia de R$ 25 milhões aos cofres públicos

O corpo jurídico do Iprev obteve uma importantes vitórias judiciais que asseguraram economias expressivas ao Estado. Uma delas foi a decisão transitada em julgado que reconheceu que, devido às vedações legais da LC 173/2020, não havia obrigação de pagar reajustes retroativos dos anos de 2020 e 2021 para benefícios sem paridade, resultando numa economia de aproximadamente R$ 25 milhões aos cofres públicos.

Lançamento do Programa Educação Previdenciária

Com foco no diálogo e na orientação aos segurados, o Iprev lançou o Programa Educação Previdenciária, iniciativa que disponibiliza palestras, vídeos, cartilhas e materiais explicativos sobre direitos e regras do RPPS, além de programas de educação financeira e preparação para a aposentadoria.

O Programa completo encontra-se no endereço eletrônico www.iprev.sc.gov.br/educacaoprevidenciaria

Força-tarefa histórica apura R$ 573 milhões em compensação previdenciária

Outro grande marco de 2025 foi a conclusão de uma força-tarefa que identificou R$ 573 milhões em valores de compensação previdenciária a serem recebidos de outros regimes previdenciários.

O trabalho envolveu duas etapas: a primeira eliminou pendências que impediam a análise de requerimentos pelo sistema Cmprev; a segunda evitou a prescrição de mais de 14 mil processos.

O resultado equivale a 4,5 anos de produção ordinária do setor de compensação previdenciária e já garantiu o ingresso de mais de R$ 33 milhões aos cofres da previdência estadual.

Tecnologia: início da implantação do SISPREV Web

Em 2025, o IPREV iniciou o uso dos primeiros módulos do SISPREV Web, novo sistema previdenciário que substituirá integralmente a plataforma atual. Entre os módulos já implementados estão a emissão digital de CTCs e a análise e concessão de pensões.

O sistema, totalmente integrado ao SIGRH, permitirá realizar simulações de aposentadoria, cálculos de tempo, censo previdenciário e gestão completa dos dados funcionais. Além disso, essa nova ferramenta armazenará informações previdenciárias, como vínculos funcionais, tempos de contribuição, aposentadorias adquiridas, histórico funcional, cargos e carreiras, bem como informações financeiras, incluindo o valor das contribuições previdenciárias e benefícios recebidos.

A implantação do novo sistema está se dando de forma gradativa, e o objetivo para o ano de 2026 é para que todas as suas funcionalidades estejam em pleno funcionamento.

CRP volta a ser obtido de forma administrativa após quase uma década

Após nove anos sendo obtido apenas por meio judicial, o IPREV conquistou novamente o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) de forma administrativa. A reimplantação da segregação de massas em 2023, somada aos ajustes administrativos e contábeis realizados em 2024 e 2025, garantiu o cumprimento integral das exigências federais. O CRP administrativo melhora o Índice de Situação Previdenciária, fortalece o Pró-Gestão e amplia a credibilidade do Estado perante instituições financeiras e órgãos federais.

Rentabilidade dos investimentos supera a meta atuarial

A política de investimentos do IPREV em 2025 foi marcada por resultados expressivos. Com carteira 100% alocada em renda fixa atrelada ao CDI, o Instituto alcançou uma rentabilidade consolidada de 11,70% entre janeiro e outubro — desempenho 4,16 pontos percentuais acima da meta atuarial (INPC + 4,5%).

Os dois fundos apresentaram resultados superiores à meta: