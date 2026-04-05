Retrospectiva 2025: Iprev tem ano de resultados e modernização da previdência catarinense

Foto: Divulgação / Iprev
O ano de 2025 foi marcado por ações estruturantes, reconhecimentos nacionais e conquistas administrativas que consolidaram o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Iprev) como referência no país em governança corporativa, controles internos, eficiência e responsabilidade na gestão previdenciária.
:: Confira os principais destaques do ano:
SC conquista o nível máximo do Programa Pró-Gestão RPPS e torna-se referência nacional
Em 2025, o Iprev alcançou o nível IV do Programa Pró-Gestão RPPS, certificação institucional máxima concedida pelo Ministério da Previdência Social. A certificação é um processo de reconhecimento da excelência e das boas práticas de gestão, é obter um certificado de conformidade que reconhece a Instituição pela organização e eficácia no cumprimento de normas e no mapeamento de processos. O programa contempla três dimensões, que representam os pilares sobre os quais a modernização da gestão se sustentará, são eles: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, com diversas ações que vem sendo cumpridas pelo Instituto.
Assim, Santa Catarina passou a integrar o seleto grupo de apenas quatro estados brasileiros com o mais alto reconhecimento nacional em gestão previdenciária.
Atuação jurídica gera economia de R$ 25 milhões aos cofres públicos
O corpo jurídico do Iprev obteve uma importantes vitórias judiciais que asseguraram economias expressivas ao Estado. Uma delas foi a decisão transitada em julgado que reconheceu que, devido às vedações legais da LC 173/2020, não havia obrigação de pagar reajustes retroativos dos anos de 2020 e 2021 para benefícios sem paridade, resultando numa economia de aproximadamente R$ 25 milhões aos cofres públicos.
Lançamento do Programa Educação Previdenciária
Com foco no diálogo e na orientação aos segurados, o Iprev lançou o Programa Educação Previdenciária, iniciativa que disponibiliza palestras, vídeos, cartilhas e materiais explicativos sobre direitos e regras do RPPS, além de programas de educação financeira e preparação para a aposentadoria.
O Programa completo encontra-se no endereço eletrônico www.iprev.sc.gov.br/educacaoprevidenciaria
Força-tarefa histórica apura R$ 573 milhões em compensação previdenciária
Outro grande marco de 2025 foi a conclusão de uma força-tarefa que identificou R$ 573 milhões em valores de compensação previdenciária a serem recebidos de outros regimes previdenciários.
O trabalho envolveu duas etapas: a primeira eliminou pendências que impediam a análise de requerimentos pelo sistema Cmprev; a segunda evitou a prescrição de mais de 14 mil processos.
O resultado equivale a 4,5 anos de produção ordinária do setor de compensação previdenciária e já garantiu o ingresso de mais de R$ 33 milhões aos cofres da previdência estadual.
Tecnologia: início da implantação do SISPREV Web
Em 2025, o IPREV iniciou o uso dos primeiros módulos do SISPREV Web, novo sistema previdenciário que substituirá integralmente a plataforma atual. Entre os módulos já implementados estão a emissão digital de CTCs e a análise e concessão de pensões.
O sistema, totalmente integrado ao SIGRH, permitirá realizar simulações de aposentadoria, cálculos de tempo, censo previdenciário e gestão completa dos dados funcionais. Além disso, essa nova ferramenta armazenará informações previdenciárias, como vínculos funcionais, tempos de contribuição, aposentadorias adquiridas, histórico funcional, cargos e carreiras, bem como informações financeiras, incluindo o valor das contribuições previdenciárias e benefícios recebidos.
A implantação do novo sistema está se dando de forma gradativa, e o objetivo para o ano de 2026 é para que todas as suas funcionalidades estejam em pleno funcionamento.
CRP volta a ser obtido de forma administrativa após quase uma década
Após nove anos sendo obtido apenas por meio judicial, o IPREV conquistou novamente o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) de forma administrativa. A reimplantação da segregação de massas em 2023, somada aos ajustes administrativos e contábeis realizados em 2024 e 2025, garantiu o cumprimento integral das exigências federais. O CRP administrativo melhora o Índice de Situação Previdenciária, fortalece o Pró-Gestão e amplia a credibilidade do Estado perante instituições financeiras e órgãos federais.
Rentabilidade dos investimentos supera a meta atuarial
A política de investimentos do IPREV em 2025 foi marcada por resultados expressivos. Com carteira 100% alocada em renda fixa atrelada ao CDI, o Instituto alcançou uma rentabilidade consolidada de 11,70% entre janeiro e outubro — desempenho 4,16 pontos percentuais acima da meta atuarial (INPC + 4,5%).
Os dois fundos apresentaram resultados superiores à meta:
- SC Seguro (repartição simples): 11,70%
- SC Futuro (capitalização): 11,66%
Ambos com rentabilidade acima de 150% da meta.