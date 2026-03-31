Governo de MS entrega obras viárias e reforça infraestrutura urbana em Dourados – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Durante as comemorações pelos 90 anos de Dourados, o governador Eduardo Riedel entrega um conjunto de obras e equipamentos que reforçam a infraestrutura urbana e o apoio às cadeias produtivas do município. Entre os destaques está a conclusão das intervenções na Avenida Coronel Ponciano, uma das vias mais movimentadas e estratégicas da cidade, além da entrega de um caminhão refrigerado para fortalecer a política de segurança alimentar.

Com investimento de R$ 37,7 milhões do Governo do Estado, a Avenida Coronel Ponciano passou por um amplo processo de modernização, que incluiu pavimentação asfáltica, recapeamento, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e a implantação de ciclovia. A obra melhorou significativamente a mobilidade urbana ao garantir a ligação entre as regiões Norte e Sul de Dourados, no trecho entre a Avenida Marcelino Pires e a BR-163.

Ao se referir às agendas prioritárias para Dourados, o governador Eduardo Riedel afirmou que o governo estadual continuará atendendo as demandas centrais da população da Grande Dourados, consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional e para a qualidade de vida da população.

Os serviços foram iniciados em setembro de 2022 e resultaram na duplicação de quase três quilômetros da via, entre a BR-163 e a Rua Palmeira, além da revitalização completa de outros 1,5 quilômetro, no trecho que segue até a Avenida Marcelino Pires. O projeto também contemplou a instalação de 22 pontos de ônibus, ampliando a segurança e o conforto de pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo.

Além da obra viária, o Governo do Estado entrega um caminhão refrigerado adquirido por meio de convênio com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, dentro do Programa de Aquisição de Alimentos. Avaliado em R$ 541 mil, o equipamento será utilizado para apoiar a logística de alimentos, fortalecendo a produção local e contribuindo para políticas de combate à insegurança alimentar.

As entregas integram a agenda comemorativa do aniversário do município e refletem a estratégia estadual de investir em infraestrutura urbana e no fortalecimento das cadeias produtivas regionais, promovendo desenvolvimento econômico, mobilidade e qualidade de vida para a população de Dourados.

O vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) e demais autoridades também participaram neste sábado (20) das agendas em Dourados.

Durante as comemorações pelos 90 anos de Dourados, além de entregar a obra de pavimentação de uma das vias mais movimentadas e estratégicas do município, o governador Eduardo Riedel participou do ato oficial de funcionamento do Hospital Regional, e vistoriou a obra de construção do restaurante da UEMS.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm