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Mulher é morta com tiro na barriga enquanto dormia em Boa Vista

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Instituto de Medicina Legal (IML) – Foto: Ian Vitor Freitas/Roraima em Tempo

Uma mulher, de 35 anos, morreu após ser baleada na região do abdômen, enquanto dormia dentro de casa, na madrugada deste domingo, 21, no bairro Tancredo Neves, em Boa Vista.

O marido da mulher também foi baleado na perna, no entanto, sobreviveu aos ferimentos. A sogra da mulher, relatou que uma pessoa desconhecida foi quem fez os disparos. Eles vieram da janela que no momento do crime, estava aberta. Contudo, a família não soube informar se havia nomes de suspeitos de cometer o atentado.

Do mesmo modo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, e prestou atendimento médico ao homem. A Polícia Civil verificou que contra ele, havia uma mandado de prisão em aberto.

Por fim, Io nstituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso foi registrado como homicídio qualificado.

Fonte: Da Redação

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