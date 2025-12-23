Agência Minas Gerais | Governo de Minas acompanha passagem de comando da 14ª Região de Polícia Militar, em Curvelo

Relacionadas



O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou da solenidade de transmissão do cargo de comandante da 14ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Curvelo, na região Central do estado, nesta segunda-feira (22/12). O coronel Alexandre Silva e Castro assumiu o comando no lugar do coronel Junio Alvarenga Spínola, transferido para o gabinete do comando-geral da PMMG.

Natural de Belo Horizonte, o novo comandante da 14ª Região da Polícia Militar tem 49 anos e ingressou na corporação em 1998. O coronel Alexandre Silva e Castro serviu no 32º Batalhão de Polícia Militar, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no 13º Batalhão, 34º e 49º BPM, ambos em Belo Horizonte, no Centro de Administração de Pessoal e Centro de Recrutamento e Seleção, da Diretoria de Recursos Humanos (DRH), e foi subchefe do Centro de Administração de Pessoal da Diretoria de Recursos Humanos.

Como tenente-coronel, atuou na Superintendência de Segurança e Inteligência e Assessoria Militar do vice-governador, no Gabinete Militar do Governador (GMG).

“Coronel Alexandre, espero que o senhor possa dedicar o seu tempo e a sua alma ao povo da 14ª Região, como dedicou me assessorando no GMG, eles merecem e precisam da continuidade desse bom trabalho que vem sendo executado”, disse Mateus Simões, ao lado do comandante-geral da PMMG, coronel Carlos Frederico Otoni Garcia.

Responsabilidade territorial

A 14ª Região de Polícia Militar possui quatro unidades operacionais, com sedes em Curvelo, Diamantina, Pirapora e Capelinha, sendo responsáveis pelo policiamento ostensivo geral em 52 municípios nas regiões Central, Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas.

O novo comandante da PMMG na região enfatizou a importância de dar prosseguimento ao trabalho desempenhado pelo antecessor.

“A gestão do coronel Spínola deixou avanços operacionais e administrativos que merecem respeito. A continuidade institucional é fundamental para a estabilidade e a credibilidade da corporação”, ponderou o coronel Alexandre Silva e Castro.

“A minha gestão que se inicia terá como pilares a prevenção criminal, o policiamento ostensivo eficiente, o uso responsável da inteligência e da tecnologia, a integração entre as Forças de Segurança e o fortalecimento das parcerias institucionais”, afirmou.

Em 2025, foram apreendidas 755 armas de fogo na 14ª Região, um aumento de 54,71% no número de apreensões em relação a 2024 e, neste viés de ações preventivas e repressivas, foram desencadeadas 46.292 operações policiais.

Também foi registrada uma redução de crimes violentos, contra a pessoa (-43,8%) e o patrimônio (-40,35%) na área sob jurisdição da 14ª Região de Polícia Militar, além da redução dos homicídios consumados (-24%).

“Deixo o comando com a confiança em pleno no coronel Alexandre, que assume a tropa com preparo, experiência, alma de comandante e tem todas as condições de conduzir a nossa região a patamares ainda mais elevados”, comentou o coronel Junio Alvarenga Spínola.