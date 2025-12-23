Instituto Cândida Vargas promove Natal humanizado com programação especial e entrega de brindes

O Instituto Cândida Vargas (ICV) viveu um dia marcado de cuidado, acolhimento e emoção com a realização de uma programação especial de Natal voltada para pacientes, acompanhantes e recém-nascidos. A iniciativa levou o verdadeiro significado do Natal para quem está vivenciando um momento tão transformador como o nascimento de um filho.

A programação teve início às 10h, com a Missa de Natal celebrada na capela do instituto. À tarde, às 14h, foi realizado o Culto de Natal no auditório do ICV. Durante todo o dia, as pacientes também foram acolhidas com almoço e ceia especiais.

Um dos momentos mais emocionantes foi a entrega das lembrancinhas de Natal para todos os bebês internados nas enfermarias. Cada recém-nascido recebeu um conjunto de roupas, doado pelos próprios colaboradores da maternidade.

Entre as mães beneficiadas pela ação está Emelie Kelly Silva, de 25 anos, que deu à luz ao pequeno Pedro, seu terceiro filho. Emelie falou sobre o atendimento e a emoção de viver o Natal na maternidade. “A gente fica feliz de viver esse momento, mesmo estando longe de casa. É simples, mas faz toda a diferença. Estamos felizes por ser mãe”, relatou.

A coordenadora do Serviço Social do ICV, Liane Guerra, explicou que a iniciativa foi pensada para fortalecer a humanização do atendimento, especialmente em datas tão simbólicas. “Muitas mães passam o Natal longe de casa e da família. Pensamos essa ação para que elas se sentissem acolhidas, lembradas e cuidadas, levando um pouco de carinho e esperança para esse momento”, destacou.

A gerente administrativa do Instituto Cândida Vargas, Marina Pessoa Wanderley, ressaltou o significado da ação não apenas para as pacientes, mas também para os profissionais da unidade. “Mais do que uma celebração, foi um momento que nos convidou à reflexão, à esperança e ao reconhecimento do valor de cada profissional que, com dedicação e sensibilidade, contribui diariamente para o cuidado com a vida. Que o espírito natalino permaneça entre nós, fortalecendo nosso trabalho em equipe e renovando nossas energias para o novo ano que se aproxima”, afirmou.

A ação contou ainda com a participação da equipe de psicologia, em parceria com a gerência do ICV, reforçando o trabalho multiprofissional e o cuidado integral com as pacientes.