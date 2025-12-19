Prefeitura de Nova Iguaçu divulga lista de contemplados na pré-matrícula 2026 da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (Semed) divulgou, nesta sexta-feira (19), a lista dos estudantes contemplados na pré-matrícula para o ano letivo de 2026 da rede municipal de ensino. A relação está disponível em: matricula.novaiguacu.rj.gov.br.

A primeira fase do processo foi destinada exclusivamente à Educação Especial e Inclusiva, enquanto a segunda fase contemplou a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A divulgação contempla inscritos nessas modalidades, conforme o cronograma da Semed.

O preenchimento das vagas segue os critérios definidos em portaria, respeitando a capacidade das unidades escolares e o tipo de atendimento ofertado. Têm prioridade estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades/Superdotação, moradores do município, alunos que residem próximos à escola escolhida, que possuem irmãos matriculados na mesma unidade ou que são oriundos da rede pública.

Efetivação da matrícula

Os estudantes contemplados devem comparecer à unidade escolar indicada entre 12 e 16 de janeiro de 2026, com o protocolo gerado no sistema e a documentação exigida, para efetivar a matrícula.

Os responsáveis que não encontrarem o nome do estudante na lista terão nova chance na 3ª fase da pré-matrícula online com as vagas remanescentes, de 19 a 23 de janeiro de 2026, pelo mesmo site. A nova lista será divulgada em 26 de janeiro, e a efetivação ocorrerá nos dias 29 e 30 de janeiro, mediante agendamento. Após esse período, as vagas remanescentes serão ofertadas diretamente pelas unidades escolares.

Mais informações estão disponíveis na Portaria Semed nº 169, de 19 de novembro de 2025, publicada no Diário Oficial Extraordinário.