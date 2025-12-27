Caixa Encantada conclui entregas presenciais em Dourados e leva magia do Natal às crianças de MS

Com o objetivo de levar alegria em forma de presentes às crianças em situação de vulnerabilidade, a campanha “Caixa Encantada – doe um brinquedo, compartilhe magia!” finalizou as entregas para as entidades cadastradas em todo o Estado. Após passar por Campo Grande, Três Lagoas e Dois Irmãos do Buriti, a caravana da ação solidária dos servidores públicos estaduais, organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), concluiu as entregas presenciais em Dourados no sábado (20), quando o município completou 90 anos.

O evento aconteceu no auditório da Prefeitura, reunindo crianças atendidas por onze instituições de Dourados que estavam cadastradas na campanha e contou com a presença da primeira-dama do Estado e madrinha da “Caixa Encantada”, Mônica Riedel. Na ocasião, a alegria encheu os corações das crianças que receberam os presentes com a participação do Papai Noel.

O brilho nos olhos e o sorriso da pequena Lara, mostram o alcance da ação. “Eu fiquei muito feliz com o presente que o Papai Noel me deu”, afirmou a menina indígena da etnia Terena. Além de receberem presentes, as crianças também demonstraram o resultado do trabalho das entidades no desenvolvimento da infância. Houve apresentação do grupo de violão do projeto Ação Social Familiar Cristã, e das crianças atendidas pelo projeto Ginas Louquinhos, do Instituto Ginas Loucos, ambas entidades de Dourados cadastradas na campanha.

Mônica Riedel destacou a força da união e solidariedade na transformação de vidas. “Eu fico muito feliz em estar aqui em Dourados, após ter passado por outras cidade do nosso Estado espalhando a magia do Natal, por meio dessa campanha linda dos servidores estaduais. Neste ano, nós conseguimos levar a Caixa Encantada para mais cidades, arrecadamos quase o dobro de brinquedos do que no ano passado e isso tudo só foi possível graças à união de tanta gente, servidores, gestores, das instituições parceiras e de toda a sociedade sul-mato-grossense”, afirmou.

A primeira-dama ainda deixou uma mensagem de amor às vésperas do Natal. “Eu gosto de reforçar que entregar um brinquedo para uma criança que talvez não teria outra chance de ganhar no Natal é algo material que simboliza sonho e, principalmente, pode mudar uma vida. Porque mostra para aquela criança que ela é vista, que faz parte da sociedade, quando muitas vezes ela está à margem em tantos momentos. Então, essa campanha carrega um sentimento de inclusão e de estarmos juntos. Eu desejo que neste Natal, a inspiração da mensagem de amor e solidariedade seja o principal presente na vida de todas as crianças, de todos os sul-mato-grossenses”, conclui Mônica Riedel.

O secretário de Estado de Administração Frederico Felini participou das entregas no distrito de Palmeiras e na aldeia Água Azul, em Dois Irmãos do Buriti, e reforçou a importância da campanha para os servidores estaduais. “Essa campanha começou pequena há dez anos. Hoje nós chegamos a 54 municípios, distribuindo mais de 120 mil brinquedos. Isso mostra a imensa força e importância dos servidores públicos com trabalho e comprometimento com a população sul-mato-grossense, que impacta e transforma vidas todos os dias. Essa campanha não é uma política pública, mas esse espírito solidário e coletivo é a força que move o nosso Estado e reflete nossos resultados em todas as áreas”, disse Felini.

O Lar Ebenezer, instituição que atua há 37 anos em Dourados, foi uma das contempladas. A entidade oferece acolhimento a crianças e adolescentes do município e da região e mais uma vez foi beneficiada com a entrega de brinquedos no Natal. “A Caixa Encantada para nós é de grande importância, pois é uma forma de trazer alegria para as crianças que estão institucionalizadas. Muitas delas não têm o convívio familiar, então essa época do ano pode ser bastante triste. Receber um brinquedo e resgatar a magia do Natal é uma forma de trazer um pouco de alegria nessa data”, explicou a coordenadora Kelly Moreno Rodrigues.

Iniciada no dia 1° de outubro e com as arrecadações concluídas no dia 19 de novembro, a Caixa Encantada completou dez anos em 2025 superando todos os recordes. Foram mais de 127 mil brinquedos arrecadados em todo o Estado, que foram distribuídos às crianças por meio de 517 entidades inscritas em 54 municípios.

A campanha conta ainda com o engajamento de diversos órgãos públicos, instituições privadas, empresas parceiras e servidores estaduais, que se unem para levar alegria e magia às crianças beneficiadas. O propósito da ação é arrecadar brinquedos (novos ou usados em bom estado) que são doados para crianças em situação de vulnerabilidade social, atendidas por instituições cadastradas em Campo Grande e no interior.

