Governo celebra 50 anos de criação do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima

O Governo do Estado realizou uma solenidade em comemoração aos 50 anos de criação do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, fundado em dia 19 de dezembro de 1975. O evento ocorreu nessa segunda-feira, 22.

A solenidade marcou ainda a promoção de dois militares ao posto de oficial, além da entrega de medalhas aos militares que se destacaram por relevantes serviços prestados.

Além disso, o dia 19 de dezembro representa os 24 anos de emancipação da instituição, que anteriormente fazia parte da estrutura organizacional da Polícia Militar de Roraima.

De acordo com o governador Antonio Denarium, as promoções e entrega de medalhas fazem parte do reconhecimento do trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, que teve os maiores investimentos da história do Governo.

“Comemoramos nesta segunda-feira os 50 anos de criação do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. É uma data histórica, repleta de heroísmo e serviços prestados à população. Nos últimos sete anos, fortalecemos a instituição com os maiores investimentos da história, reaparelhando e valorizando a tropa com promoções. E seguiremos fazendo ainda mais”, destacou.

Ainda conforme Denarium, o Governo de Roraima dará início a realização do concurso público para o Corpo de Bombeiros em 2026. “Anunciamos também o concurso para o Corpo de Bombeiros, que será dado início em 2026. É o Governo do Estado tratando a segurança pública com muita responsabilidade”, disse.

O comandante-geral do CBMRR, coronel Anderson de Matos, reafirmou a importância dos 50 anos e disse que o momento é marcante para a instituição e para tropa.

“Essa solenidade tem uma importância histórica para corporação. Estarmos aqui na tropa é um momento único e simbólico para todos nós. O Corpo de Bombeiros vem a cada ano procurando melhorar sua gestão administrativa e operacional para entregar melhor serviço à população”, afirmou.

Oficiais promovidos

Durante os sete anos de gestão, de 2019 a 2025, o Governo de Roraima promoveu 912 bombeiros. Para fechar o ano, mais dois militares foram promovidos pelo critério de antiguidade: o 2° tenente Miguel Arcanjo Santos de Albuquerque e a subtenente Romênia Meneses da Silva, galgando o posto de 1º e 2º tenentes.

“O sentimento é gratidão. Já tenho 38 anos de serviço público e 18 anos de corporação e, nessas quase duas décadas, vi muitas realizações. Desenvolvo vários trabalhos e sou subcomandante da Companhia de Combate a Incêndios, então para mim é uma grande satisfação”, destacou Arcanjo, promovido a 1° tenente.

A 2° tenente Romênia Meneses, comentou sobre o sentimento tomado pela conquista na carreira ao alcançar o oficialato.

“Estou muito feliz e grata pela conquista. Entrei na corporação em 2008, já são 18 anos de serviços no CBMRR. Estou feliz por galgar na carreira alcançando o oficialato. Hoje trabalho na Diretoria de Prevenção e Combate a Incêndio às Edificações. Estou muito orgulhosa e feliz pela promoção ao primeiro posto do comando, frisou.

Ainda durante a cerimônia, houve homenagem de entrega de medalhas para 71 militares do Corpo de Bombeiros. Uma honraria de reconhecimento pelos relevantes serviços realizado na corporação para a sociedade roraimense.

