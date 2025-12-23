Prefeitura de Nova Iguaçu decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro e 2 de janeiro

A Prefeitura de Nova Iguaçu decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 31 de dezembro e 2 de janeiro, conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (23).

Nessas datas, não haverá expediente nos órgãos e entidades administrados pelo governo municipal, com exceção dos serviços essenciais, que funcionarão normalmente. Entre eles estão os serviços de limpeza urbana, mobilidade urbana, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais. As unidades básicas de saúde, como policlínicas e Clínicas da Família, estarão fechadas nos dias de ponto facultativo.

Banco de sangue do HGNI funcionará em horário especial

Apesar do ponto facultativo, o Banco de Sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) abrirá nos dias 24 e 31 de dezembro e 2 de janeiro. Nestes dias, o horário de atendimento será das 7h30 às 12h. Já nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, a unidade estará fechada. Nos demais dias, o funcionamento será normal, sempre de segunda a sábado, das 7h30 às 18h. Podem doar sangue pessoas entre 18 e 69 anos, com mais de 50 kg, e jovens de 16 ou 17 com o consentimento dos pais e ou responsáveis.

O HGNI fica na Av. Henrique Duque Estrada Mayer, nº 953, Posse.