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Programação de Atendimento – Feriado de Natal – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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Fique atento e se programe:

PAÇO MUNICIPAL

Quarta-feira (24): Ponto facultativo – fechado
Quinta-feira (25): Feriado – fechado
Retorno ao atendimento normal: segunda-feira (29)

SAÚDE

Unidades de Saúde (UBSs e ESFs):
 Fechadas na quarta-feira (24) – ponto facultativo
Fechadas na quinta-feira (25) – feriado

 Retorno ao atendimento normal: segunda-feira (29)

 UPA: atendimento normal todos os dias, 24 horas

 ABASTECIMENTO

Mercado Municipal:
* Quarta-feira (24): aberto das 7h às 14h
* Quinta-feira (25): fechado
* Demais dias: funcionamento normal

 Feiras Livres:
* A feira noturna do Fórum será antecipada para terça-feira (23), das 17h às 21h
* Demais feiras com funcionamento normal

Coleta Lixo:
* Não haverá coleta seletiva e nem de resíduos domiciliares na quinta-feira (25) – feriado

 EM CASO DE EMERGÊNCIA, LIGUE:
 SAMU: 192
 Polícia Militar: 190
Bombeiro:193
 Defesa Civil: 31222728- 31225130
 COI: 31282800

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