Programação de Atendimento – Feriado de Natal – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Fique atento e se programe:
PAÇO MUNICIPAL
Quarta-feira (24): Ponto facultativo – fechado
Quinta-feira (25): Feriado – fechado
Retorno ao atendimento normal: segunda-feira (29)
SAÚDE
Unidades de Saúde (UBSs e ESFs):
Fechadas na quarta-feira (24) – ponto facultativo
Fechadas na quinta-feira (25) – feriado
Retorno ao atendimento normal: segunda-feira (29)
UPA: atendimento normal todos os dias, 24 horas
ABASTECIMENTO
Mercado Municipal:
* Quarta-feira (24): aberto das 7h às 14h
* Quinta-feira (25): fechado
* Demais dias: funcionamento normal
Feiras Livres:
* A feira noturna do Fórum será antecipada para terça-feira (23), das 17h às 21h
* Demais feiras com funcionamento normal
Coleta Lixo:
* Não haverá coleta seletiva e nem de resíduos domiciliares na quinta-feira (25) – feriado
EM CASO DE EMERGÊNCIA, LIGUE:
SAMU: 192
Polícia Militar: 190
Bombeiro:193
Defesa Civil: 31222728- 31225130
COI: 31282800