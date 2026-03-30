Programação de Atendimento – Feriado de Natal – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Fique atento e se programe:

PAÇO MUNICIPAL

Quarta-feira (24): Ponto facultativo – fechado

Quinta-feira (25): Feriado – fechado

Retorno ao atendimento normal: segunda-feira (29)

SAÚDE

Unidades de Saúde (UBSs e ESFs):

Fechadas na quarta-feira (24) – ponto facultativo

Fechadas na quinta-feira (25) – feriado

Retorno ao atendimento normal: segunda-feira (29)

UPA: atendimento normal todos os dias, 24 horas

ABASTECIMENTO

Mercado Municipal:

* Quarta-feira (24): aberto das 7h às 14h

* Quinta-feira (25): fechado

* Demais dias: funcionamento normal

Feiras Livres:

* A feira noturna do Fórum será antecipada para terça-feira (23), das 17h às 21h

* Demais feiras com funcionamento normal

Coleta Lixo:

* Não haverá coleta seletiva e nem de resíduos domiciliares na quinta-feira (25) – feriado

EM CASO DE EMERGÊNCIA, LIGUE:

SAMU: 192

Polícia Militar: 190

Bombeiro:193

Defesa Civil: 31222728- 31225130

COI: 31282800