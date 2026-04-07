Hospital Veterinário Municipal “Cão Mayke” funcionará para casos de urgência e emergência neste fim de ano – Agência de Notícias

Devido ao período de festividades de fim de ano, o Hospital Veterinário Municipal “Cão Mayke”, funcionará de 24 de dezembro a 4 de janeiro, especificamente para casos de urgência e emergência, mediante triagem. Uma equipe plantonista estará à disposição da população que necessita de levar seus pets ao atendimento veterinário.

A Prefeitura de Sorocaba, via Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), é responsável pela gestão do Hospital Veterinário Municipal “Cão Mayke”, por meio de termo de colaboração com a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa).

O Hospital Veterinário Municipal “Cão Mayke” está localizado na Rua Nelson Cardoso Marques, em frente ao número 383, no Jardim Betânia. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99794-6155.