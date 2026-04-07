NOTÍCIAS

Hospital Veterinário Municipal “Cão Mayke” funcionará para casos de urgência e emergência neste fim de ano – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Hospital Veterinário Municipal “Cão Mayke” funcionará para casos de urgência e emergência neste fim de ano – Agência de Notícias



23 de dezembro de 2025

17:50

Por: Secom

Devido ao período de festividades de fim de ano, o Hospital Veterinário Municipal “Cão Mayke”, funcionará de 24 de dezembro a 4 de janeiro, especificamente para casos de urgência e emergência, mediante triagem. Uma equipe plantonista estará à disposição da população que necessita de levar seus pets ao atendimento veterinário.

A Prefeitura de Sorocaba, via Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), é responsável pela gestão do Hospital Veterinário Municipal “Cão Mayke”, por meio de termo de colaboração com a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa).

O Hospital Veterinário Municipal “Cão Mayke” está localizado na Rua Nelson Cardoso Marques, em frente ao número 383, no Jardim Betânia. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99794-6155.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Carnaval da Liberdade 2026 movimenta ruas da capital mineira e atrai turistas para todo o estado

Posted on Author boavistaagora.com.br

Relacionadas O Carnaval da Liberdade 2026 já é um dos maiores e mais diversos destinos carnavalescos do país. Durante quatro dias, a folia mineira contou com programação descentralizada, presença ativa em cerca de 450 municípios e experiências que conectaram cultura, turismo e identidade. A iniciativa do Governo de Minas se consolida como uma política pública […]
NOTÍCIAS

Previsão do tempo para quinta-feira, 21/11/2024

Posted on Author boavistaagora.com.br

Quinta-feira (21/11): Tempo: do Planalto ao Litoral, predomínio de nuvens e chuva persistente no decorrer do dia, especialmente no Litoral. No oeste, nebulosidade variável e chuva ocasional. Temperatura: amena no leste e em elevação no oeste do estado. Vento: sudeste passando a leste no decorrer do dia, fraco a moderado com rajadas no Litoral Sul. Sistema: alta pressão no […]
NOTÍCIAS

Final do Santa Catarina Canta tem Michel Teló e Camerata Florianópolis juntos neste domingo

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Trapiche da Beira-Mar Norte, em Florianópolis, será palco de um evento inesquecível neste dia 10 de novembro. A Camerata Florianópolis se une ao cantor Michel Teló em um espetáculo gratuito e aberto ao público, para celebrar a final do “Santa Catarina Canta – Festival Sertanejo”. O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado, […]