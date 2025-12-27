Capital fortalece o campo e beneficia milhares de produtores em 2025 – CGNotícias

Por MRNews



Com ações integradas, políticas públicas voltadas ao fortalecimento da produção rural e iniciativas de inclusão produtiva, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), consolidou em 2025 um dos maiores conjuntos de ações já realizados em apoio ao agronegócio e à agricultura familiar. Ao longo do ano, programas estruturantes, capacitações, atendimentos sociais e eventos de valorização da produção local beneficiaram diretamente milhares de produtores e famílias, tanto da zona rural quanto da agricultura urbana.

Entre os principais destaques está a atuação da Patrulha Agrícola Mecanizada, que atendeu 126 produtores, realizou a gradagem de mais de 160 mil metros quadrados e o preparo de cerca de 5 mil canteiros de hortas. A iniciativa contribuiu para ampliar a produtividade, reduzir custos e garantir melhores condições de trabalho no campo. Para o secretário municipal Ademar Silva Junior, o apoio direto ao produtor rural, especialmente ao agricultor familiar, é essencial para assegurar segurança alimentar, geração de renda e desenvolvimento sustentável em Campo Grande.

O fortalecimento das comunidades também avançou por meio do programa Agro Forte e Sustentável, que reuniu uma ampla rede de parceiros institucionais. Ao longo de 2025, foram realizadas 20 reuniões de sensibilização em conjunto com a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar/MS, impactando diretamente 25 comunidades rurais e urbanas. Além disso, 28 cursos, capacitações e palestras qualificaram aproximadamente 375 produtores. Segundo a gerente de Agronegócio e Agricultura Familiar da Semades, Lucilha Almeida, as capacitações e o acompanhamento técnico são fundamentais para fortalecer a autonomia do produtor, aprimorar a gestão da propriedade e ampliar o acesso às políticas públicas.

Outro marco do ano foi a realização de sete edições da Ação Agro Social, que percorreu comunidades como Aguão, Três Corações, Três Barras, Rochedinho, Zumbi dos Palmares e Estrela Campo Grande. Ao todo, foram mais de 2,5 mil atendimentos, com cerca de 80 tipos de serviços ofertados, incluindo ações de saúde, assistência social, orientações técnicas, atividades ambientais e distribuição de mudas frutíferas, beneficiando aproximadamente 3,2 mil pessoas. A iniciativa reforçou o papel social das políticas públicas voltadas ao campo, levando cidadania e acesso a direitos às comunidades mais afastadas.

Em 2025, a Semades também lançou o AgroIntegra CG – Conectando o Campo à Alimentação Escolar, projeto que representou uma mudança concreta na realidade de agricultores familiares do município. Desenvolvida pela Gerência de Agronegócio e Agricultura Familiar, com apoio de instituições como Famasul, Senar, Sindicato Rural, Agraer, Banco do Brasil, Selc e Semed, a iniciativa nasceu com o objetivo de aproximar quem produz de quem consome, garantindo renda no campo e alimentos frescos e de qualidade para os estudantes da rede municipal.

Construído a partir da escuta ativa dos produtores, o AgroIntegra CG foi estruturado com base em um diagnóstico técnico que identificou desafios como organização produtiva, regularização documental, acesso ao crédito e atendimento às exigências do mercado institucional. A partir disso, passou a oferecer capacitação, assistência técnica contínua e articulação entre diferentes órgãos, criando condições reais para o acesso dos agricultores familiares à política de alimentação escolar. Para o secretário Ademar Silva Junior, quando o produtor conta com orientação, apoio técnico e mercado garantido, ele permanece no campo com dignidade, gera renda para a família e contribui diretamente para a segurança alimentar da cidade.

A prefeita Adriane Lopes destacou o caráter social e estratégico do projeto, ressaltando que investir na agricultura familiar é cuidar das pessoas, fortalecer a economia local e garantir alimentação saudável para as crianças, unindo desenvolvimento econômico e inclusão social. Já o superintendente de Desenvolvimento Econômico da Semades, Luciano Barbosa Rodrigues, reforçou que o AgroIntegra CG prepara o produtor para acessar um mercado estável e seguro, reduzindo incertezas na comercialização e fortalecendo a economia local. Complementando essa visão, Lucilha Almeida enfatizou que a assistência continuada permite identificar as necessidades de cada agricultor, melhorar a produção e assegurar regularidade e qualidade na entrega dos alimentos.

No campo do incentivo, crédito e comercialização, a Semades avançou com o Desenrola Rural, levando orientações sobre regularização de dívidas e acesso ao Pronaf aos assentamentos, em parceria com o Banco do Brasil. Já no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), foram cadastrados 79 produtores, com investimento de R$ 500 mil, aquisição de mais de 54 toneladas de alimentos e atendimento a cerca de 16 mil famílias. O PAA Estadual também foi executado, com foco em comunidades quilombolas e hortifrutigranjeiros, somando mais de R$ 524 mil em recursos.

A agenda do ano incluiu ainda grandes eventos de valorização da produção regional, como a participação na Expogrande, o 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa e o 1º Festival da Carne, que ampliaram a visibilidade da agricultura familiar e da economia criativa. Somente no Festival da Carne, 30 produtores e expositores receberam apoio direto da Semades.

O balanço de 2025 também inclui a entrega de maquinários e kits de irrigação do programa Irriga Forte, beneficiando agricultores da agricultura urbana e reforçando a infraestrutura produtiva. Ao avaliar os resultados, a prefeita Adriane Lopes destacou que investir no agronegócio e na agricultura familiar é investir em desenvolvimento econômico, inclusão social e qualidade de vida, fortalecendo Campo Grande como uma cidade sustentável e produtiva.

Com resultados expressivos ao longo do ano, a Semades segue avançando na construção de políticas integradas que valorizam quem produz, fortalecem a economia local e ampliam oportunidades no campo e na cidade.