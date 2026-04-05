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Funjope apoia música independente com o ‘De Rocha Festival’ que acontece neste sábado

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O rock está ganhando espaço em João Pessoa e, neste sábado (27), a Kaos Produções apresenta o ‘De Rocha Festival’, a partir das 15h, com entrada gratuita. O evento acontece no Centro Histórico em dois cenários: o Palco Vila do Porto e o Palco Largo de São Pedro, e conta com a parceria da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), que está apoiando a música independente da cidade. As atrações são as bandas Tempora, Necropolis, Long Way Home, Crânio, Headspawn, Unidade Móvel, Pão Mofado e Musa Junkie.

“É uma felicidade dar suporte, acolher e estimular a cultura do rock de João Pessoa. Esse trabalho é feito com carinho e dedicação em homenagem ao Rocha. O evento recebeu, inclusive, suporte financeiro por meio de emenda impositiva do vereador Marcos Henriques, e temos todo o cuidado de planejar e executar os pagamentos. A cena do rock em João Pessoa está vivendo um momento muito forte, assim como toda a nossa cultura, e nós ficamos contentes de poder estar presentes neste momento e estimular a nossa criatividade nessa área do rock and roll”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Delos Ramalho, um dos produtores do evento, explica que o festival foi idealizado quando o vereador Marcos Henriques convidou a equipe para organizar um evento de rock gratuito. O projeto tem apoio cultural através da emenda parlamentar nº 107/2024, do vereador. “Então, pensamos em uma homenagem a Rodrigo Rocha, produzindo um documentário. Ele foi produtor, jornalista e skatista envolvido com o underground no final dos anos 80 até seu falecimento em 1996, em um acidente”, conta.

O produtor destaca ainda a importância do ‘De Rocha Festival’. “Esse evento marca realmente um novo passo do underground em João Pessoa porque vai reunir o old school, que é a velha guarda, com a juventude, a galera nova do rock. Isso vai ser um marco, além da homenagem a Rodrigo, na questão de organização de eventos porque sempre temos eventos menores e esse vai ser muito grande”, ressalta.

O ‘De Rocha Festival’ também reúne bandas da época e músicos amigos de Rodrigo Rocha com a nova geração, e é produzido pela Kaos Produções com Delos Ramalho, Jarlen e Gustavo, e o apoio de Vitor Branco, Joh Gama, Pollyana e Fabrizio.

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