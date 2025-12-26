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Nova Iguaçu inicia Operação Verão Tinguá neste sábado (27)

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Nova Iguaçu inicia Operação Verão Tinguá neste sábado (27)




Com a chegada oficial do verão e o aumento expressivo do fluxo de visitantes em busca de cachoeiras e áreas de lazer, a Prefeitura de Nova Iguaçu dá início, neste sábado (27), à Operação Verão Tinguá. A ação começa neste primeiro fim de semana da estação e tem como objetivo organizar o trânsito, reforçar a segurança e prevenir acidentes, especialmente na Estrada de Tinguá (RJ-111), região por onde passam mais de 25 mil pessoas em dias de calor intenso.

A operação será realizada das 7h às 20h, sempre aos sábados, domingos e feriados, seguindo até depois do Carnaval, que neste ano acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro. A iniciativa também prevê o ordenamento da entrada e saída de veículos de Tinguá e bairros ao redor, com reforço no policiamento local, no entorno da região e nas áreas de estacionamento. As ações ocorrerão em pontos estratégicos ao longo do dia.

O plano vai contar com um Ônibus Comando da Secretaria Municipal de Ordem Pública, equipes do Controle Urbano, da Guarda Municipal e do Programa Estadual de Integração (Proeis) que irão atuar no monitoramento e abordagem aos visitantes. Já os agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana irão orientar os motoristas sobre a direção responsável e defensiva nas estradas, fiscalizando os veículos sem documentação e coibir casos de superlotação em carros, ônibus ou vans.

“Vamos melhorar o fluxo de veículos, que aumenta muito no verão, e garantir mais segurança no trânsito, especialmente para motociclistas. As ações envolvem fiscalização, orientação e repressão a delitos, para que a população possa aproveitar a região com tranquilidade. Também teremos a Operação Lei Seca, que acontecerá sem aviso prévio de data ou horário”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Fernando Bastos.

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