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Operação de emergência da Casan restabelece abastecimento em Chapecó

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Após um intenso trabalho das equipes da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), o Sistema de Abastecimento de Chapecó atingiu 100% de sua capacidade operacional nesta sexta-feira, 26, permitindo a suspensão do rodízio de água. O sistema foi recuperado em tempo recorde de 48 horas, após a identificação do vazamento de óleo na terça-feira, 23, no Lajeado São José, manancial que abastece o município.

Para garantir a segurança hídrica da população e retomar a captação de água no Lajeado, a Companhia adotou uma solução técnica estratégica: a utilização de uma bomba submersível posicionada a 3,5 metros de profundidade, captando água limpa abaixo da lâmina de óleo superficial. A Casana que a retomada só ocorreu após rigorosos testes de qualidade que garantiram a potabilidade da água. A normalização total da pressão nas redes ocorre gradativamente nas próximas 24 horas. A Companhia reforça o pedido de uso consciente e econômico da água neste período de estabilização do sistema.

BALANÇO DA OPERAÇÃO

A força-tarefa mobilizou 40 profissionais (equipes da CASAN e terceirizados) atuando ininterruptamente, dia e noite. A complexa operação de limpeza resultou na remoção de: 100 m³ de material sólido contaminado das margens; 30 mil litros de mistura de óleo e água sugados do manancial.

O trabalho envolveu o uso de equipamentos pesados, incluindo caminhões hidrovácuo, escavadeiras hidráulicas e embarcações para contenção. A operação contou com a colaboração fundamental do Instituto do Meio Ambiente (IMA), Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil e Prefeitura de Chapecó.

A CASAN agradece a compreensão dos moradores de Chapecó. Para dúvidas ou solicitações, a Central de Atendimento está disponível 24 horas pelos telefones 0800-048-0115 ou 0800-643-0195, e pelo Aplicativo CASAN.

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