ENTRETENIMENTO

Agência Minas Gerais | Acordo de Brumadinho: Auditoria Socioambiental divulga cronogramas da reparação da Bacia do Paraopeba

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Acordo de Brumadinho: Auditoria Socioambiental divulga cronogramas da reparação da Bacia do Paraopeba

Por MRNews

Para reforçar o compromisso do Governo de Minas e das Instituições de Justiça compromitentes do Acordo de Brumadinho com a transparência das ações de reparação, estão sendo disponibilizados novos painéis públicos no portal da Auditoria Socioambiental. Na página, é possível acompanhar três cronogramas que detalham prazos, etapas e metas das ações socioambientais em andamento na Bacia do Paraopeba.

A iniciativa amplia a transparência e permite que comunidades atingidas e demais interessados acompanhem, de forma direta, a evolução das medidas previstas no Acordo. Além disso, os cronogramas representam compromissos formais assumidos pela Vale S.A., com marcos e prazos definidos, cujo descumprimento pode gerar sanções à empresa.

Os cronogramas divulgados são: Cronograma Geral Integrado das ações de reparação do Ferro Carvão e Casa Branca, região conhecida como Zona Quente; Cronograma da Dragagem do Rio Paraopeba; e Cronograma Detalhado dos Estudos de Risco à saúde humana e risco ecológico. Todos foram aprovados pelos órgãos estaduais envolvidos e pela auditoria socioambiental, e validados pelos compromitentes do Acordo.

Tocantinense: Araguaína vence Tocantinópolis no primeiro jogo da final

PF considera que presidente do Instituto Voto Legal está foragido

“A divulgação desses cronogramas busca garantir que a sociedade tenha acesso claro às informações sobre a reparação. Transparência é permitir que as pessoas acompanhem, entendam os prazos e saibam como cada etapa está avançando. Esse é um compromisso do Governo de Minas com as comunidades atingidas e com o respeito à memória das vítimas”, destacou a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten.

Para o coordenador-geral do Núcleo de Acompanhamento de Reparações por Desastres do Ministério Público de Minas Gerais (Nucard-MPMG), Leonardo Castro Maia, a divulgação dos cronogramas é uma etapa fundamental do processo.

“O MPMG está atuando com rigor, em conjunto com os compromitentes, na cobrança do cumprimento dos prazos da reparação ambiental. A definição, com clareza, das metas e prazos de recuperação ambiental da zona quente, da dragagem do rio e de execução dos estudos de risco à saúde representa uma etapa fundamental, permitindo o acompanhamento, de perto, não só do Poder Público mas também das pessoas atingidas e da sociedade como um todo.”, afirmou.

Entenda os cronogramas

Deputado vai à Justiça para derrubar “gratificação faroeste” no Rio

Trama golpista: prisões são mantidas após audiência de custódia

O cronograma das ações de reparação do Ferro Carvão e Casa Branca é resultado de diagnósticos sobre a situação anterior ao rompimento e os impactos causados às regiões atingidas. Essas informações integram o Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba e passam por avaliação técnica, auditoria independente e validação dos compromitentes do Acordo.

Já o cronograma da dragagem do Rio Paraopeba trata de uma das etapas centrais da reparação ambiental. As ações são monitoradas continuamente pela auditoria independente e seguem autorizações dos órgãos competentes.

O cronograma dos Estudos de Avaliação de Risco à Saúde Humana e Risco Ecológico reflete as fases de execução e desenvolvimento dos estudos, que têm por objetivo identificar os riscos potencias à saúde humana e ao meio ambiente devido à presença do rejeito no solo e nas águas do Rio Paraopeba, devido ao rompimento da Barragem B-1. Os estudos seguem metodologias reconhecidas nacional e internacionalmente e poderão orientar novas ações na área da saúde.

Todos os cronogramas e demais informações sobre as ações de reparação e compensação estão disponíveis para consulta pública no portal da Auditoria Socioambiental.

 

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2110 DE HOJE QUINTA (27/06)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. Ganhar na Loteria Timemania é uma conquista que transformaria a vida de qualquer pessoa. A sensação de ter os números certos, alinhados com os times de futebol escolhidos, traz uma mistura de surpresa e êxtase. O sortudo contemplado se […]
ENTRETENIMENTO

QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Sessão?

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 16/12. Segunda-feira, 16/12/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 […]
ENTRETENIMENTO

testemunhas de defesa faltam em audiência sobre golpe pelo 2° dia

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O Supremo Tribunal Federal (STF) teve mais um dia de audiência esvaziada na ação penal que tem como alvo o Núcleo 2 da trama golpista – cujo objetivo seria manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após derrota eleitoral.  Nesta quinta-feira (17), estavam marcados os depoimentos de 20 testemunhas arroladas pela defesa do coronel do […]