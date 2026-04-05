[Fds] Boa Vista avança em sustentabilidade com ações ambientais e maior conscientização da população



Foto: divulgação/SEMUC



Durante o ano de 2025, a Prefeitura de Boa Vista intensificou os investimentos em ações voltadas à preservação ambiental. Dessa forma, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Entre as iniciativas, destacam-se o fortalecimento da coleta seletiva em prédios públicos do município, assim como instalação de cabines de hidratação em praças da capital. Além de incentivo à arborização urbana, dentre outras medidas.

Nos últimos anos, a população tem demonstrado mais consciência ambiental, adotando hábitos sustentáveis como entrega de materiais nos ecopontos, evitando o descarte irregular. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Sandro Barbot, a prefeitura tem trabalhado para que Boa Vista seja mais verde e sustentável. E, assim, sensibilizar os moradores.

“Nosso compromisso vai além da preservação ambiental — queremos sensibilizar e envolver cada morador nesse processo. Acreditamos que a mudança começa com pequenas atitudes do dia a dia, por isso, trabalhamos com iniciativas como o descarte correto nos ecopontos da cidade e incentivo ao plantio à arborização urbana com a doação de mudas no Horto Municipal”, disse.

Ecopontos de Boa Vista

Uma política pública que tem tido resultados positivos são os ecopontos da cidade, implantados nos bairros Cidade Satélite e Nova Cidade que, juntos, atingiram a marca de 456.600 quilos de resíduos coletados. Recebendo entrega voluntária de materiais recicláveis, como resíduos de construção civil e móveis inutilizados. Ainda neste ano, a prefeitura iniciou a construção da terceira unidade, localizada no bairro Caçari.

Cabine de hidratação

Como a água auxilia a regular a temperatura corporal, a prefeitura tem instalado cabines de hidratação em praças da cidade, oferecendo água potável gelada e natural, tanto para as pessoas quanto para os pets. Os equipamentos estão no Complexo Ayrton Senna e Praça do bairro Cidade Satélite, garantindo o bem-estar das famílias que frequentam esses espaços.

Bosque dos Papagaios

Em 2025, um dos espaços verdes mais queridos da capital, o Parque Ecológico Bosque dos Papagaios ganhou melhorias na estrutura, como reforma da trilha pavimentada, novo recinto para os veados, construção de uma piscina para anta com estação de tratamento, dentre outros. Ainda, 10 bicicletas foram disponibilizadas no local para passeio dos visitantes.

Horto Municipal

Atualmente, o catálogo do Horto Municipal de Boa Vista possui cerca de 26 espécies de árvores, classificadas entre frutíferas, ornamentais e nativas. As mudas, destinadas para plantio adequado em espaços públicos e doação aos moradores, variam entre buriti, ipê, abacaxi de salão, lírio, moringa, romã, pau pretinho, dentre outras, assegurando o equilíbrio ambiental.

Centro de Compostagem

Transformando resíduos, como restos de alimentos e podas de árvores em composto orgânico, o Centro de Compostagem trabalha no modelo de economia circular. Neste ano, o equipamento chegou ao total de 3.700 toneladas de resíduos recebidos desde a instalação, evitando a emissão de 2.849 toneladas de gás de efeito estufa. O local já produziu mais de 700 toneladas de adubo, beneficiando 300 famílias agricultoras.

Fonte: Da Redação

