Ação integrada entre Prefeitura e Policia Militar garante mais segurança em Guaratinguetá  – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

 Ação integrada entre Prefeitura e Policia Militar garante mais segurança em Guaratinguetá 

Na tarde do dia 23 de dezembro de 2025, por volta das 16h20, o Centro de Operações Integradas (COI) identificou, por meio do sistema de videomonitoramento, uma motocicleta em alerta no sistema de Indivíduo Procurado pela Justiça acessando o município pelo Portal do Recinto de Exposições.

De imediato, a Polícia Militar foi acionada. Após a abordagem, o indivíduo foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

COI e Forças de Segurança, trabalhando juntos por uma Guaratinguetá mais segura!

 

