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Caer investe na modernização de estações elevatórias de esgoto e prepara revitalização de mais 10 unidades

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A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) está investindo cerca de R$ 14,4 milhões na modernização e no aumento da eficiência do sistema de esgotamento sanitário em Roraima. Ao longo de 2025, sete EEE (Estações Elevatórias de Esgoto) foram revitalizadas, e a Companhia já iniciou o processo de licitação para a recuperação de outras dez unidades, com previsão de início das obras para o primeiro semestre de 2026.

Com investimento de aproximadamente R$ 3 milhões provenientes de recursos próprios, a Companhia revitalizou as elevatórias Paraviana, Caçari, Mirandinha, Caxangá, Caranã e Parque Rio Branco, além da Lagoa de Estabilização. No próximo pacote de obras, que contempla dez novas unidades, estão previstas reformas estruturais completas e adequações técnicas, incluindo a Elevatória do Caranã, para minimizar impactos ambientais e otimizar a qualidade do serviço prestado à população.

Para o presidente da Caer, James Serrador, o investimento reflete a gestão do Governo de Roraima, pautada na responsabilidade técnica e no bem-estar social. “Nosso compromisso é com a saúde pública e a preservação ambiental. O saneamento é um sistema invisível para muitos, mas fundamental para todos. Por isso, estamos investindo na revitalização para garantir que nossas elevatórias operem com máxima eficiência”, destacou.

Tecnologia e manutenção de alta complexidade

Além das obras civis, a Caer destinou R$ 2,26 milhões para a aquisição de novos conjuntos de motobombas submersíveis e kits de manutenção. Outro aporte de R$ 1,25 milhão foi aplicado especificamente na recuperação de duas bombas de 350CV, equipamentos fundamentais para a operação da Lagoa de Estabilização, que é o destino final para o tratamento adequado dos resíduos coletados.

Atualmente, o sistema de coleta de esgoto de Roraima conta com 44 estações elevatórias, três lagoas de estabilização e mais de 1 milhão de metros de rede coletora, atendendo a 76.857 residências. Esses investimentos integram o cronograma de metas da Caer para atingir a universalização do saneamento, garantindo que a infraestrutura opere em sua capacidade plena e dentro dos rigorosos padrões de conformidade ambiental e inovação tecnológica.

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