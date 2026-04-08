ENTRETENIMENTO

Maior réveillon do mundo, Rio poderá ter chuva com ressaca

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Maior réveillon do mundo, Rio poderá ter chuva com ressaca

Por MRNews

 Após o livro dos recordes (Guinness World Records) reconhecer a passagem de ano na cidade do Rio de Janeiro como maior réveillon do planeta, moradores e visitantes da Cidade Maravilhosa poderão assistir em alguns pontos da urbe chegada de 2026 sob chuva.

A previsão do tempo, divulgada pelo Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio, é de que o último dia do ano e a madrugada do dia 1º transcorrerá sob céu “parcialmente nublado a nublado”, com ameaça de “pancadas de chuva isoladas”, vento “moderado” na direção oeste-noroeste e temperatura estável.

A Defesa Civil alerta o risco de ressaca, a partir da tarde, na faixa de mar que vai do Rio ao município de Arraial do Cabo (Região dos Lagos). São esperadas ondas de 2,5m. O aviso é de que turistas e moradores evitem “entrar no mar durante o período de maré alta.”

Moraes mantém preso condenado por bomba no aeroporto de Brasília

Ainda quero ser campeã da São Silvestre, diz Núbia de Oliveira

No momento da virada da folhinha, à 0h de 2026, a temperatura será de 26,7°C com sensação de 29,5ºC a dois metros do solo, informa o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

>> Réveillon 2026: veja onde dar as boas-vindas ao ano novo <<

Para a maior parte do território do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) traz aviso meteorológico de “perigo” de chuva.

Além do Estado do Rio, o alerta vale para uma faixa que começa na ponta leste de Mato Grosso e se estende por Goiás na direção de Minas Gerais e São Paulo até atingir o litoral norte paulista e quase toda faixa litorânea fluminense (exceção na ponta norte).

Moraes nega pedido de defesa Bolsonaro para receber visita de sogro

Umbanda faz culto à Iemanjá na véspera do réveillon no Rio

Conforme o Inmet, há perigo de chuva também no interior a oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, assim como também nas partes litorânea dos territórios catarinense e paranaense. Longe do Sul e do Sudeste, o mesmo alerta está em grande parte do Estado do Amazonas.

Do litoral do Espírito Santo até a metade sul do litoral do Amapá a previsão é de não haver chuva. Nessa extensa faixa, a única capital que poderá ter chuva hoje é Fortaleza, “perigo potencial”, conforme o Inmet.

 

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

RESULTADO DO SORTEIO DUPLA SENA 2659 DE HOJE QUARTA (08/05)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. Hoje, a Dupla Sena proporciona uma dose extra de emoção para os apostadores, com dois sorteios consecutivos em um único concurso. Esse formato único torna o jogo ainda mais intrigante, oferecendo aos participantes duas oportunidades de conquistar prêmios em […]
ENTRETENIMENTO

Qual filme vai passar Quinta (23/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 23/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Quinta-feira, 23/05/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:45 Cheias de Charme 15:25 […]
ENTRETENIMENTO

Após polêmica sobre papa Francisco, Padre Fábio de Melo se pronuncia sobre novo pontífice

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Após polêmica sobre papa Francisco, Padre Fábio de Melo se pronuncia sobre novo pontífice: ‘Os desafios…’ Religioso quebra o silêncio e dá boas-vindas ao Papa Leão XIV após cobrança de fiéis nas redes sociais O padre Fábio de Melo se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira (8) sobre a eleição do novo líder da Igreja […]