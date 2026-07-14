NOTÍCIAS

NOTA SAEG – VAZAMENTO NO BAIRRO ESPANHA

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em NOTA SAEG – VAZAMENTO NO BAIRRO ESPANHA

A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) informa que, nesta terça-feira (30), foi identificado um vazamento de grande proporção na rede responsável pelo abastecimento do reservatório do bairro Espanha.

Em razão do ocorrido, poderá haver baixa pressão ou interrupção no fornecimento de água no bairro Espanha e na parte baixa do bairro Municipal I.

As equipes técnicas da SAEG já estão no local e trabalham com prioridade para realizar o reparo da rede e restabelecer o abastecimento no menor prazo possível.

A Companhia orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente durante este período e agradece a compreensão da população.

A previsão é de que o abastecimento seja retomado de forma gradativa ao longo desta terça-feira (30).

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os munícipes podem entrar em contato com a SAEG pelo telefone 156 ou pelo aplicativo 156 SAEG.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Prefeitura inaugura nova garagem exclusiva para o BRT em Paciência, na Zona Oeste – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Unidade é a maior de toda a rede, com capacidade para receber frota de 307 ônibus. Foto: Marcelo Piu A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e da MOBI-Rio, inaugurou no domingo (28/09), em Paciência, a nova garagem do BRT na Zona Oeste. Esta é a quinta garagem exclusiva para ônibus […]
NOTÍCIAS

Secretaria da Agricultura e Pecuária e Epagri avaliam estragos causados por temporal no Norte do estado

Posted on Author boavistaagora.com.br

As equipes da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) e da Epagri estão em campo para identificar os danos causados pelo forte temporal que atingiu  cidades do Norte do estado na quinta-feira, 13. No levantamento prévio estão Corupá, Schroeder, Guaramirim, Luiz Alves, São Bento do Sul, Massaranduba e Rodeio. O vento intenso provocou […]
NOTÍCIAS

Nova Iguaçu entrega mais uma Clínica da Família totalmente revitalizada

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nova Iguaçu entrega mais uma Clínica da Família totalmente revitalizada 04 de fevereiro de 2025 A Clínica da Família Dolores Delfino Gomes (antiga UBS da Prata) está de cara nova. A unidade foi totalmente revitalizada e entregue pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) à população nesta terça-feira (4). A unidade recebeu novos mobiliários, passou por […]