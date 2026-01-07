Agência Minas Gerais | Escola estadual em São Sebastião da Bela Vista ganha Sala de Recursos Multifuncionais

A Escola Estadual Coronel Gabriel Capistrano, localizada em São Sebastião da Bela Vista, na área de abrangência da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Pouso Alegre, passou a contar com uma Sala de Recursos Multifuncionais, ampliando a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para estudantes da rede estadual.

O novo espaço integra as ações do Governo de Minas voltadas à promoção da educação inclusiva, garantindo melhores condições de aprendizagem para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação.

“A Sala de Recursos Multifuncionais oferece um atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à sala de aula comum, contribuindo para a eliminação de barreiras no processo de ensino e aprendizagem”, destaca a superintendente regional de ensino de Pouso Alegre, Clicia Beraldo.

“O espaço conta com recursos de acessibilidade, materiais pedagógicos adaptados e estratégias específicas que favorecem o desenvolvimento da autonomia, a participação plena dos estudantes e a aprendizagem efetiva”, completa.

SEE-MG / Divulgação



Investimentos

Além da construção do espaço físico, a escola recebeu investimentos para aquisição de materiais e equipamentos por meio do Programa Estadual de Melhoria e Investimento no Ensino Público (Premiep).

Os recursos foram aplicados em diferentes frentes, contemplando tanto materiais de consumo quanto permanentes.

Do total investido pelo programa, foram destinados R$ 49.840,00 para a aquisição de materiais esportivos de consumo. Para a estruturação da Sala de Recursos Multifuncionais, foram investidos R$ 77.372,95 em materiais permanentes, como mobiliário e equipamentos pedagógicos especializados, além de R$ 13.654,05 em materiais de consumo específicos para o atendimento educacional especializado.

Educação inclusiva

A implantação da Sala de Recursos Multifuncionais na Escola Estadual Coronel Gabriel Capistrano reforça o compromisso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) com a construção de uma escola cada vez mais inclusiva, que reconhece as diferentes formas de aprender e assegura condições adequadas para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Com a ampliação do AEE, a unidade escolar passa a contar com um ambiente preparado para apoiar o trabalho pedagógico, em articulação com a sala de aula regular, fortalecendo as práticas inclusivas e garantindo o direito à educação com equidade e qualidade.