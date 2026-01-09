NOTÍCIAS

Em Balneário Camboriú, Hospital Regional Ruth Cardoso registra o primeiro nascimento de 2026

Fotos: Divulgação Viva Rio

O ano de 2026 começou com um momento especial e de alegria no Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú, recentemente estadualizado pelo Governo de Santa Cartarina. Às 8h40 do dia 1º de janeiro, nasceu a pequena Sofia, marcando o primeiro nascimento do ano na unidade, que é referência para o município e região.

Filha de Jaqueline da Silva e Jaisson Rodrigues, Sofia nasceu de parto cesárea, pesando 3,695 quilos e medindo 51 centímetros. Ela é a primeira filha do casal, que destacou o acolhimento e a qualidade do atendimento prestado pela equipe multiprofissional do hospital.

“Agradecemos às equipes de recepção, enfermagem, médica e anestesia pelo acolhimento, atenção, carinho e cuidado. Todos foram maravilhosos, nos acalmando o tempo todo. Apesar de o parto ter sido sofrido, valeu a pena, deu tudo certo. Depois de quase 41 semanas, ela veio. Já começamos o ano bem, ganhamos o nosso presente”, destacou a mãe.

Somente em dezembro de 2025, foram realizados 193 partos no hospital, reforçando a importância do serviço para a rede pública de saúde. Desde o início de dezembro do ano passado, a unidade está sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria do Viva Rio.

