Nota de pesar

A Reitoria do Instituto Federal de São Paulo comunica, com profundo pesar, o falecimento do Professor Marcelo Cavaguti, do Campus Avaré.

Neste momento de dor e consternação, a Reitoria do IFSP se solidariza com os familiares, amigos, colegas de trabalho e estudantes, expressando sentimentos de pesar e respeito. O Professor Marcelo Cavaguti deixa um legado marcado pelo compromisso com a educação pública, pela dedicação à formação de seus alunos e pela contribuição à comunidade acadêmica do IFSP.

Manifestamos nossa solidariedade e desejamos conforto a todas e todos que sofrem com esta perda.