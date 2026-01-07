NOTÍCIAS

Nota de pesar

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Nota de pesar

A Reitoria do Instituto Federal de São Paulo comunica, com profundo pesar, o falecimento do Professor Marcelo Cavaguti, do Campus Avaré.

Neste momento de dor e consternação, a Reitoria do IFSP se solidariza com os familiares, amigos, colegas de trabalho e estudantes, expressando sentimentos de pesar e respeito. O Professor Marcelo Cavaguti deixa um legado marcado pelo compromisso com a educação pública, pela dedicação à formação de seus alunos e pela contribuição à comunidade acadêmica do IFSP.

Manifestamos nossa solidariedade e desejamos conforto a todas e todos que sofrem com esta perda.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Lei Eleitoral

Posted on Author boavistaagora.com.br

Em virtude da legislação eleitoral, toda comunicação institucional no âmbito dos municípios deve ser encerrada no prazo de três meses anteriores ao pleito. A divulgação de notícias em portais institucionais também é afetada pelas regras das eleições. Deste modo, em cumprimento ao calendário eleitoral, estamos suspendendo as publicações neste espaço. Agradecendo a todos a compreensão.
NOTÍCIAS

Secretaria de Turismo interdita túnel do Receptivo Turístico – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Secretaria de Turismo de Guaratinguetá interditou preventivamente, nesta quarta-feira, 12, o túnel “Nicolau Bazzarelli”, que liga o receptivo turístico à Praça da Condessa de Frotim, no centro da cidade. O acesso, que foi inaugurado em julho de 2024, na gestão passada, apresenta uma série de problemas estruturais, entre eles, infiltrações de água que estão […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Propag: Minas sanciona lei que autoriza transferência de créditos previdenciários à União para redução da dívida

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Minas sancionou a lei que permite ao Estado transferir créditos previdenciários ao Governo Federal, como forma de amortização da dívida, um dos instrumentos previstos no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas (Propag). O Projeto de Lei Complementar (PLC) 69/2025, uma das 13 proposições de lei que o vice-governador Mateus Simões havia protocolado […]