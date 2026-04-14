CRM-RR emite nota de repúdio de violência contra médica no Hospital Santo Antônio







O Conselho Regional de Medicina de Roraima (CRM-RR), se manifestou neste sábado, 3, após episódio de violência de uma mãe de paciente contra a médica Michelly Sampaio.

O Conselho prestou solidariedade à médica e afirmou que não admite qualquer forma de violência contra médicos no exercício da profissão. O caso está sendo acompanhado pela Instituição.

O fato ocorreu na sexta-feira, 2, durante atendimento médico, no Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista. A mãe da criança, chegou a gravar vídeos discutindo com a profissional que pedia para a mulher baixar o tom de voz, enquanto a filha permanecia em atendimento em um dos consultórios.

Uma equipe da Guarda Municipal da Prefeitura (GCM) acabou sendo acionada para contê-la.

Em vídeos compartilhados, a mulher se mostra surpresa ao encaminhá-la para entrar na viatura. Ao ter ciência que estava sendo presa, ela acena dando “tchau” e joga beijos. Em outro momento ela aparece chorando.

Conforme o Código Penal Brasileiro, o desacato e a violência contra médicos (e outros profissionais de saúde) dentro de um hospital são crimes e podem acarretar em prisão e outras penalidades graves.

Nota na íntegra

O Conselho Regional de Medicina de Roraima (CRM-RR) repudia veemente o episódio de violência ocorrido na sexta-feira (2), que teve como vítima a médica Michelly Sampaio, durante o exercício de suas atividades profissionais no Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista.

O CRM-RR expressa sua solidariedade à médica e aos demais profissionais envolvidos e se dispõe para prestar o apoio necessário neste momento.

O Conselho reafirma que não admite qualquer forma de violência contra médicos no exercício da profissão. O caso está sendo acompanhado pela Instituição.

Fonte: Da Redação

