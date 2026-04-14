Retrospectiva 2025: CEASA/SC consolida protagonismo nacional, sedia 100º Encontro da Abracen e reforça combate à fome

Foto: Thiago Kaue/Secom GOVSC

O ano de 2025 foi um período de destaque para a Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (CEASA/SC), que consolidou seu papel estratégico no abastecimento e na segurança alimentar do estado, com forte atuação em eventos nacionais e regionais. A Central, que é uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria da Agricultura e Pecuária (SAPE), intensificou seus esforços em promover a agricultura familiar e a rastreabilidade dos alimentos.

CEASA/SC sedia encontro histórico da Abracen

O maior marco de 2025 foi em novembro, quando a CEASA Santa Catarina sediou o 100º Encontro Nacional da Abracen (Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento), reunindo presidentes e dirigentes de Centrais de todo o Brasil. O evento, que ocorreu entre os dias 26 e 28 de novembro, reafirmou a relevância estratégica dos entrepostos, responsáveis pela movimentação de mais de 50% dos alimentos que circulam no país.

Durante o encontro, as CEASAs conveniadas à Abracen aderiram e assinaram o Pacto Contra a Fome, uma iniciativa de grande relevância social que busca ampliar a atuação dos Bancos de Alimentos. Como parte da programação, as autoridades participaram de uma visita técnica à unidade de São José, a maior de Santa Catarina, para conhecer de perto sua estrutura e o trabalho realizado pelo Banco de Alimentos.

Foto: Arthur Ferreira dos Santos

Combate à fome e excelência social em números

O trabalho do Banco de Alimentos da CEASA/SC foi um destaque em 2025, sendo reconhecido como o quarto maior do país. O programa beneficia mais de 15 mil pessoas todos os meses com produtos saudáveis e nutricionalmente adequados. No que tange ao volume, entre janeiro e setembro de 2025, o Banco de Alimentos arrecadou 915.008,55 kg de mercadorias. O Apoio Social da Central também se manifestou em Tubarão, onde produtores rurais e boxistas doaram 4.369 kg de frutas, legumes e verduras para diversas entidades assistenciais, como a Apae e o Abrigo dos Velhinhos, em março de 2025.

Foto: Arthur Ferreira dos Santos

Segurança e qualidade dos alimentos

A segurança alimentar permaneceu como prioridade através do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, um trabalho contínuo há mais de dez anos. A CEASA/SC realiza mais de 120 análises de agrotóxicos por ano em parceria com o Ministério Público e a Cidasc. O monitoramento em 2025 resultou em uma redução significativa nas irregularidades, e o projeto de rastreabilidade de produtos garantiu que as ações corretivas fossem aplicadas diretamente na origem da produção, fortalecendo a confiança na cadeia de abastecimento.

Foto: Arthur Ferreira dos Santos

Fortalecimento da agricultura familiar e acesso ao mercado

Em 2025, a CEASA/SC intensificou sua participação em feiras de negócios estratégicas para a agricultura familiar:

36ª ExpoSuper (Junho/2025): A Central marcou presença na ExpoSuper, o maior evento do setor supermercadista, onde integrou o Espaço da Agricultura Familiar. A participação reforçou o papel da CEASA/SC como o principal polo de comercialização de hortifrutigranjeiros e abriu oportunidades para dois permissionários da Central ampliarem seus negócios e acessarem novos canais de comercialização.

Foto: Arthur Ferreira dos Santos

AgroPonte 2025 (Agosto/2025): Em Criciúma, a CEASA/SC ampliou significativamente sua participação na Rodada de Negócios da AgroPonte, levando nove empresários para negociar. A ação, que superou a participação do ano anterior, gerou novas oportunidades de mercado e integrou produtores, compradores e empreendedores na região Sul do estado.

Inovação e gestão sustentável

A Central reforçou seu papel de elo entre o campo e o mercado consumidor ao participar, em julho de 2025, do encerramento do Programa ALI Rural (Agentes Locais de Inovação) do Sebrae. Durante o evento, foi apresentada aos produtores rurais a importância da CEASA/SC na cadeia produtiva e as vantagens em utilizar a Central como polo de distribuição. Além disso, a eficiência operacional foi comprovada pela gestão de resíduos orgânicos, que apresentou um percentual de desperdício entre 1,18% e 1,97% do volume de mercadoria entre janeiro e setembro de 2025. O engajamento com o público também foi evidente no evento Floripa Rural em agosto de 2025, que aproximou o meio

urbano da realidade rural e promoveu o conhecimento sobre a origem dos alimentos.

Foto: Arthur Ferreira dos Santos

Assim, 2025 se encerra como um ano de afirmação da liderança da CEASA/SC no cenário nacional e regional. Ao sediar o 100º Encontro da Abracen em novembro, a Central não apenas reforçou seu papel estratégico no abastecimento alimentar brasileiro, mas também formalizou o compromisso com o combate à fome, destacando seu Banco de Alimentos, o quarto maior do país. Através da expansão em feiras como ExpoSuper e AgroPonte, e da manutenção rigorosa de mais de 120 análises de agrotóxicos por ano, a CEASA/SC demonstra sua dedicação em garantir alimentos seguros e de qualidade e em apoiar e fortalecer a agricultura familiar catarinense. Com a missão de garantir o abastecimento de produtos agrícolas, a CEASA/SC se projeta para o futuro mantendo o foco na inovação, eficiência logística e responsabilidade social.