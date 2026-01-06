Caer prorroga “Black Friday” até janeiro de 2026

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) prorrogou até o dia 30 de janeiro a campanha “Black Friday”, voltada à regularização de débitos de água, com condições especiais de negociação para clientes inadimplentes.

Conforme o diretor Comercial e do Interior da Caer, Cícero Batista, o objetivo da prorrogação é ampliar o acesso da população às condições oferecidas. “A campanha é válida para clientes das modalidades residencial, comercial e indústria, e até o momento, a ação beneficiou 2.154 clientes, totalizando mais de R$ 7,7 milhões em valores negociados”, explicou o diretor.

Entre as vantagens para colocar as contas em dia e evitar o corte no fornecimento estão descontos que podem chegar a 100% nos juros, além da possibilidade de parcelamento do saldo em até 60 vezes.

Condições de negociação

Os clientes podem optar pelo pagamento à vista, por boleto, Pix ou em uma parcela no cartão, com 100% de desconto em juros. Durante a campanha, também há a opção de parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes, com desconto de 70%.

Para quem preferir incluir o acordo diretamente na conta mensal, os descontos variam conforme o número de parcelas: até 12 vezes, desconto de 70%; de 13 a 18 vezes, desconto de 60%; de 19 a 36 vezes, desconto de 50%; e de 37 a 60 vezes, desconto de 40%.

Atendimento

Em Boa Vista, o atendimento presencial está concentrado na loja do bairro São Pedro e nas unidades de atendimento do Pintolândia e da Casa do Cidadão, no bairro Senador Hélio Campos. Nos demais municípios, os consumidores podem procurar as lojas de atendimento da companhia.

Para realizar a negociação, o cliente deve apresentar documento oficial com foto, CPF, conta do imóvel ou número de matrícula. Em caso de atendimento por terceiros, é necessária a apresentação de procuração.

