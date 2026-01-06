NOTÍCIAS

CPPD divulga relatório de atividades realizadas em 2025  – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em CPPD divulga relatório de atividades realizadas em 2025  – IFSP

Comissão Permanente de Pessoal Docente registrou volume excepcional de trabalho durante o último ano

A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do IFSP divulga o relatório com atividades desempenhadas pelo grupo ao longo de 2025, ano marcado por transformações significativas na carreira docente federal e por demandas excepcionais de trabalho.  

A CPPD atua como instância deliberativa responsável pela análise e homologação de processos relacionados à carreira docente, incluindo promoções à classe de Professor Titular, afastamentos remunerados para programas de pós-graduação stricto sensu, e reconhecimento de saberes e competências (RSC). 

Segundo o relatório, o ano de 2025 consolidou-se como um marco na trajetória da comissão do IFSP, caracterizado por um volume excepcional de trabalho, adaptações estruturais significativas e compromisso com a qualidade dos processos de avaliação e desenvolvimento docente.  

Entre as principais realizações pelo grupo em 2025, destacam-se 108 processos de Professor Titular analisados, o que reflete a maturidade institucional e a qualidade do corpo docente; 89 afastamentos para qualificação homologados, investimento estratégico em excelência acadêmica, com destaque para 47 pós-doutorados; 101 processos RSC avaliados e 49 portarias publicadas, apontando a manutenção de via alternativa e inclusiva de progressão na carreira; a implementação consolidada do novo plano de carreira, demonstrando transição complexa gerida com eficiência, transparência e orientação aos servidores; e aperfeiçoamento de diretrizes processuais, de acordo com as orientações da presidência, as quais elevam padrão de qualidade e reduzem inconsistências.  

Os dados consolidados refletem, segundo o documento, não apenas números, mas trajetórias profissionais, investimentos institucionais e compromisso com a excelência acadêmica. 

Confira aqui o Relatório CPPD 2025 na íntegra.  

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

“HumanizAção” acolhe 19 pessoas em situação de rua nesta segunda-feira (5) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

6 de maio de 2025 9:10 Por: Luís Gustavo Adabro O programa “HumanizAção” realizou, ao longo desta segunda-feira (5), atendimento a 117 pessoas em situação de rua, em diferentes pontos da cidade. Desse total, 19 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS). Na entidade, são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho […]
NOTÍCIAS

IFSP participa do 5º Encontro Nacional de Popularização da Ciência  – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

Evento ocorreu nos dias 12 e 13 de dezembro, em Brasília Da esquerda para a direita: Paulo Souza, Kênia Cristina, Felipe Almeida, Renata Porto, Eder Sacconi e Caroline Jango. O IFSP esteve representado no 5º Encontro Nacional de Popularização da Ciência — Ennio Candotti 2023, que ocorreu nos dias 12 e 13 de dezembro, em Brasília-DF. […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Agência RMBH fortalece parcerias e debate políticas públicas na Marcha dos Prefeitos 

Posted on Author boavistaagora.com.br

Brasília recebe a 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), evento que reúne as principais autoridades do país para debater pautas prioritárias do municipalismo. Neste ano, o tema “Autonomia Municipal: a Força que Transforma o Brasil” destaca a importância da independência administrativa e financeira dos municípios para […]