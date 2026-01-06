CPPD divulga relatório de atividades realizadas em 2025  – IFSP

Comissão Permanente de Pessoal Docente registrou volume excepcional de trabalho durante o último ano

A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do IFSP divulga o relatório com atividades desempenhadas pelo grupo ao longo de 2025, ano marcado por transformações significativas na carreira docente federal e por demandas excepcionais de trabalho.

A CPPD atua como instância deliberativa responsável pela análise e homologação de processos relacionados à carreira docente, incluindo promoções à classe de Professor Titular, afastamentos remunerados para programas de pós-graduação stricto sensu, e reconhecimento de saberes e competências (RSC).

Segundo o relatório, o ano de 2025 consolidou-se como um marco na trajetória da comissão do IFSP, caracterizado por um volume excepcional de trabalho, adaptações estruturais significativas e compromisso com a qualidade dos processos de avaliação e desenvolvimento docente.

Entre as principais realizações pelo grupo em 2025, destacam-se 108 processos de Professor Titular analisados, o que reflete a maturidade institucional e a qualidade do corpo docente; 89 afastamentos para qualificação homologados, investimento estratégico em excelência acadêmica, com destaque para 47 pós-doutorados; 101 processos RSC avaliados e 49 portarias publicadas, apontando a manutenção de via alternativa e inclusiva de progressão na carreira; a implementação consolidada do novo plano de carreira, demonstrando transição complexa gerida com eficiência, transparência e orientação aos servidores; e aperfeiçoamento de diretrizes processuais, de acordo com as orientações da presidência, as quais elevam padrão de qualidade e reduzem inconsistências.

Os dados consolidados refletem, segundo o documento, não apenas números, mas trajetórias profissionais, investimentos institucionais e compromisso com a excelência acadêmica.

Confira aqui o Relatório CPPD 2025 na íntegra.