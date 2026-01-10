Governo de Roraima entrega primeira etapa da iluminação pública em trecho urbano da RR-205

O Governo de Roraima entregou, nesta segunda-feira, 5, a primeira etapa da iluminação pública do trecho urbano da RR-205, rodovia que interliga Boa Vista ao município de Alto Alegre.

Executada pela Seinf (Secretaria de Infraestrutura), a obra contempla 1,8 km de extensão, com a instalação de 165 pontos de iluminação em LED, beneficiando todo o bairro Cidade Satélite, desde a entrada do bairro até o Residencial Vila Jardim.

Ao todo, o projeto prevê a iluminação de 7,5 km da rodovia, até a rotatória do Anel Viário, contemplando outros bairros da zona Oeste da capital, como Murilo Teixeira Cidade e Laura Moreira. O trecho iluminado corresponde ao mesmo percurso que foi duplicado pelo Executivo Estadual. O investimento total na interligação elétrica é de R$ 8,8 milhões, provenientes de emenda parlamentar do senador Chico Rodrigues, com contrapartida do Governo do Estado.

Morador há dez anos do Residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite, o locutor Leonardo Pantaleão, de 63 anos, destacou que a nova infraestrutura traz benefícios tanto para os moradores da região quanto para quem transita diariamente pela rodovia, seja de carro, motocicleta, bicicleta ou a pé.

“Essa iluminação chegou no momento certo. Quem conheceu essa via antes da duplicação sabe das dificuldades que os motoristas enfrentavam. Era muito difícil e quase sempre aconteciam acidentes. Hoje, com a duplicação e a iluminação, a gente chega mais rápido em casa e tem mais tempo para estar com a família”, afirmou.

O governador Antonio Denarium ressaltou que a parceria com a bancada federal tem sido fundamental para viabilizar projetos estruturantes, como a duplicação e a iluminação da estrada que liga Boa Vista a Alto Alegre. Segundo ele, a interligação elétrica tem como principal objetivo garantir mais segurança e tranquilidade à população da região e aos condutores que utilizam diariamente a via.

“O Governo do Estado tem feito investimentos em iluminação pública na capital, nas vilas e nos municípios do interior, para garantir uma iluminação de qualidade e mais tranquilidade para a população”, destacou.

O projeto completo prevê a instalação de 615 postes ao longo de toda a extensão do trecho urbano da RR-205. As estruturas, de aço galvanizado, possuem 11 metros de altura e estão distribuídas em duas linhas laterais ao longo da rodovia. Até o momento, cerca de 75% das obras já foram concluídas.

As luminárias utilizam tecnologia LED, com potência entre 200 e 250 watts, garantindo iluminação adequada das calçadas, ciclovia e pistas de rolamento, proporcionando mais visibilidade e segurança para condutores e pedestres, conforme reforçou o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Edilson Damião.

“São obras que estão mudando a paisagem do nosso Estado, melhorando a infraestrutura, garantindo mais trafegabilidade e oferecendo melhores condições de mobilidade para o cidadão roraimense”, pontuou.

Duplicação foi etapa essencial na modernização de trecho da rodovia

O Governo de Roraima trabalha desde 2022 na modernização do trecho urbano da RR-205, principal interligação entre a capital, Boa Vista, e o município de Alto Alegre. O principal trabalho realizado na região foi a duplicação de 7,5 km da rodovia estadual, entre a entrada do bairro Cidade Satélite e a rotatória do Anel Viário.

Para a obra, foram investidos R$ 23,9 milhões, oriundos de recursos do senador Chico Rodrigues, contemplado a infraestrutura de pavimentação, construção de calçadas e meio-fio, sinalização e outros serviços que atendem atualmente toda a população de Boa Vista e Alto Alegre.

Autor das emendas destinadas à duplicação e iluminação da RR-205, o senador reforçou a parceria com o Governo de Roraima e classificou a etapa entregue nesta segunda-feira, 5, como um sonho dos moradores de bairros e residenciais que existem ao longo da via.

“Hoje é um dia de muita alegria porque essa primeira fase até o Vila Jardim está literalmente iluminada, igual a um dia. Como eu já disse, o homem sonha e a obra nasce. E é desse sonho que nós estamos transformando o nosso Estado, a nossa capital, em todas as áreas”, ressaltou.

