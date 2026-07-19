Retrospectiva 2025: Polícia Militar de Santa Catarina reforça segurança com novos policiais e uso de tecnologia

Foto: Divulgação / PMSC

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) encerrou 2025 com uma série de conquistas que reforçam sua tradição, ampliam sua presença no território e modernizam a segurança pública. Com 190 anos de atuação contínua, a corporação consolidou-se como uma das instituições mais respeitadas do estado, presente em todos os 295 municípios e atendendo em média 2.400 ocorrências por dia.

Neste ano, a PMSC incorporou 339 novos soldados, 112 cadetes e 484 agentes temporários, além de lançar edital para o concurso e posterior contratação do Serviço Militar Estadual Temporário (Semet), que permitirá a inclusão de 1.500 militares temporários em 2026, além de novos 500 policiais de carreira em 2027. Também foram instituídos os Quadros de Oficiais Especialistas (QOE), valorizando áreas técnicas e específicas da corporação.

Ainda sobre a valorização da carreira militar, os policiais passaram a contar com indenizações reajustadas: por óbito, de R$ 100 mil para R$ 228 mil; e por invalidez parcial, de R$ 50 mil para R$ 114 mil. Houve ainda aumento de 50% na etapa de alimentação, reajuste automático da indenização de fardamento e regulamentação de uniformes de verão e padrões de cabelos femininos, garantindo mais conforto e dignidade.

No setor de tecnologia e inovação, a modernização foi outro marco de 2025. A corporação investiu em drones Nauru, embarcações de patrulha e o robô Teodor, além de plataformas digitais como PMSC Cidadão, PMSC Gestão, PMSC SADE e PMSC Mobile, que permitem registros de ocorrência diretamente no local, sem necessidade de deslocamento às delegacias.

Quanto à formação e qualificação, projetos como Tropa Treinada capacitaram policiais em tiro com diferentes calibres. Seminários e cursos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e da Rede Catarina reforçaram protocolos de proteção à mulher e prevenção ao uso de drogas. Ao todo, centenas de policiais participaram de treinamentos especializados em trânsito, operações especiais e proteção comunitária.

Santa Catarina consolidou-se como referência na lavratura do Termo Circunstanciado (TC) pela Polícia Militar. A prática devolveu 1,2 milhão de horas de policiamento às ruas, economizou o equivalente a 104 mil plantões e reduziu gastos em combustível em cerca de R$ 6 milhões.

Com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp), foram construídas e revitalizadas 14 academias, adquiridos 1.626 coletes balísticos, cinturões multiplataforma e munições. O destaque foi o Projeto TASER 10, considerado a tecnologia mais moderna do país no uso diferenciado da força, reduzindo riscos e lesões em abordagens.

A frota da PMSC também ganhou renovação. A corporação recebeu 215 novas viaturas entre automóveis, motocicletas e quadriciclos, com investimento superior a R$ 38 milhões provenientes de recursos estaduais, federais e convênios. A renovação amplia a mobilidade e a capacidade de resposta em todo o Estado.

Em 2025, por determinação do governador Jorginho Mello, as forças de segurança e de defesa civil finalizaram a integração das centrais de emergência. Foi criada a Coordenadoria-Geral das Centrais de Emergência (CGCE), que integra os atendimentos do 190 (PMSC), 192 (SAMU) e 193 (CBMSC). A medida unificou protocolos, centralizou informações em tempo real e reduziu erros, garantindo respostas mais rápidas sem impacto financeiro adicional.

Entre as novidades, destaca-se a multa administrativa por porte de drogas, que já gerou mais de 2.000 autuações só em 2025 nas primeiras semanas de implantação, reduzindo o consumo em áreas públicas sem criminalização. Também foram publicadas diretrizes de ajuda humanitária para desastres, propostas contra furtos de fios e regulamentação de laudos de danos de monta, fortalecendo a segurança jurídica.

A PMSC realizou 628 ações operacionais programadas em 2025 (estaduais e nacionais). Quanto ao combate a drogas, a PMSC registrou registrou um aumento de 20% na apreensão de anfetaminas, de 2% de cocaína, de 20% quanto a crack, 74% foi o aumento registrado para o ecstasy, mais de 200% em relação a haxixe, 3.343% em relação a LSD, 44% a maconha e a marca histórica de 8.8852% no aumento de apreensão de pés de maconha.

“Além disso, em todas essas operações realizadas, foram apreendidas durante o ano mais de 100 armas, que foram retiradas de circulação, além da prisão em flagrante de mais de 1300 pessoas, que foram conduzidas para responderem junto a Justiça. Esse trabalho contínuo, integrado com todas as forças de Segurança e com a Secretaria de Estado de Segurança Publica (SSP) vai continuar em 2026, aumentando o policiamento ostensivo nas ruas, usando a tecnologia e monitorando as fronteiras de nosso estado”, afirmou o subcomandante-geral da PMSC, coronel Jofrey Santos Silva.

Para o comandante-geral da PMSC, coronel Emerson Fernandes, “a PMSC finaliza esse ano histórico, dos 190 anos, com louvor”. “Nosso trabalho é fruto de uma administração contínua em favor do nosso policial e da sua atualização profissionais em todos os sentidos. O investimento feito pelo Governo do Estado e o reconhecimento da sociedade catarinense ao trabalho feito pelos nossos policiais, diuturnamente, foram essenciais para que chegássemos mais uma vez ao final de um ano, sendo considerado o estado mais seguro do país”, completou o coronel Emerson Fernandes.

Texto: Marcelo Passamai

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