Sine: veja mais de 138 oportunidades de emprego para esta terça-feira, 6

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 138 vagas de emprego para Roraima nesta terça-feira, 6. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.
Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.
Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.
Confira as vagas do Sine-RR
- AÇOUGUEIRO
- ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO
- ASSISTEMTE DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO
- ATENDENTE DE LOJAS
- AXILIAR DE ALMOXARIFADO
- AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
- AUXILIAR DE ESTOQUE
- AUXILIAR DE LIMPEZA
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- AUXILIAR DE MECÂNICOS DE AUTOS
- AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
- BARMAN
- BORDADOR, Á MAQUINA
- CARPINTEIRO
- CASEIRO
- CONFEITEIRO
- COZINHEIRO GERAL
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS
- FISCAL DE LOJA
- INSPETOR DE AUDITORIA (ESTÁGIO)
- JARDINEIRO
- LAVADOR DE VEÍCULOS
- MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO
- MOTORISTA DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS
- OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES
- OPERADOR (A) DE CAIXA
- REPCIONISTA DE PRODUÇÃO
- SALGADEIRO
- SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (ARTEFATOS PERSONAL CONFECCÕES DE COURO)
- TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)
- TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- TRATORISTA AGRÍCOLA
- VAQUEIRO
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA
- VENDEDOR INTERNO
Fonte: Da Redação