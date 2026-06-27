Sine oferta 115 vagas de emprego em Roraima nesta quarta-feira, 18

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 115 vagas de emprego para Roraima nesta quarta-feira, 18. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.
Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, assim como comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.
Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.
Confira as vagas do Sine-RR
- AÇOUGUEIRO;
- ARMAZENISTA;
- ASSISTENTE DE VENDAS;
- ATENDENTE BALCONISTA;
- AUXILIAR DE CONTÁBIL;
- AUXILIAR DE COZINHA;
- AUXILIAR DE INVENTÁRIO;
- CHEFE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA;
- CONFERENTE DE LOGÍSTICA;
- ELETRICISTA AUXILIAR;
- ELETRICISTA DE REDE;
- FISCAL DE LOJA;
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS;
- GERENTE DE RECURSOS HUMANOS;
- MECANICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO;
- MECANICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO;
- MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO;
- OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES;
- OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS;
- OPERADOR DE CAIXA;
- PADEIRO;
- PEDREIRO;
- PEIXEIRO;
- REPOSITOR DE MERCADORIAS;
- SALGADEIRO;
- SERRALHEIRO;
- SERVENTE DE OBRAS;
- SUPERVISORES DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS;
- TÉCNICO AUTOMOTIVO;
- TÉCNICO EM ATENDIMENTO E VENDAS;
- VIDRACEIRO;
- VENDENDOR INTERNO.
Vagas para PCD
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS;
- AGENTE DE PORTARIA;
- TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO.
Fonte: Da Redação