Bradesco começa a convidar clientes para novos cartões United e Marriott, veja se você tem direito

Por MRNews



Bradesco começa a convidar clientes para novos cartões United e Marriott: veja como entrar na lista e garantir bônus

O Banco Bradesco deu um passo importante para o público que ama viajar e acumular benefícios: a instituição já começou a convidar clientes para entrarem na lista de espera dos seus novos cartões co-branded em parceria com duas gigantes globais do turismo — United Airlines e Marriott International.

A novidade promete movimentar o mercado de cartões premium no Brasil, trazendo benefícios internacionais, acúmulo de milhas e pontos e acesso a experiências exclusivas.

✈️ Dois gigantes do turismo agora com o Bradesco

Os novos cartões chegam com o objetivo de competir diretamente com os produtos mais completos do mercado, focando em quem viaja com frequência ou quer maximizar recompensas.

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As parcerias são com:

United MileagePlus

Marriott Bonvoy

Além disso, há um cartão híbrido que une os dois programas, algo ainda raro no Brasil.

💳 Conheça os novos cartões Bradesco

Bradesco Horizon

O cartão mais completo da nova linha chega com uma proposta diferenciada: acumular milhas e pontos ao mesmo tempo.

Principais benefícios:

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Acúmulo de milhas no MileagePlus e pontos no Bonvoy

Status automático Gold Elite no Marriott Bonvoy

15 Elite Night Credits para acelerar upgrades em hotéis

Acesso a salas VIP Bradesco Lounge e parceiras

Bônus de até 10 mil milhas + 10 mil pontos ao cumprir metas

Além disso, quem entrar na lista de espera pode garantir:

1.000 milhas + 1.000 pontos de bônus iniciais

Bradesco United MileagePlus

Focado em quem prioriza viagens aéreas, especialmente com a United Airlines.

Destaques:

Acúmulo direto de milhas MileagePlus

Acesso a salas VIP

Bônus de até 10 mil milhas após gastos iniciais

Promoção de entrada com 1.000 milhas extras

Bradesco Marriott Bonvoy

Ideal para quem busca benefícios em hospedagens e experiências em hotéis de luxo.

Benefícios:

Acúmulo de pontos Bonvoy

Status Gold Elite automático

15 noites qualificáveis por ano

Acesso a salas VIP

Até 10 mil pontos de bônus + 1.000 pontos na adesão inicial

🎁 Bônus para quem entrar na lista de espera

O Bradesco está incentivando os clientes a se cadastrarem antecipadamente. Quem entrar na lista até 19 de março de 2026 e for aprovado nos primeiros dias após o lançamento garante bônus exclusivos.

Resumo das vantagens iniciais:

Horizon: 1.000 milhas + 1.000 pontos

United: 1.000 milhas

Marriott: 1.000 pontos

Já os bônus maiores exigem um gasto de R$ 30 mil nos primeiros 3 meses, liberando até 10 mil milhas ou pontos, dependendo do cartão.

🛫 Salas VIP e experiência premium

Todos os cartões oferecem acesso às salas VIP Bradesco Lounge e parceiros, um diferencial importante para quem busca conforto em aeroportos.

Esse tipo de benefício coloca os novos cartões no mesmo nível de produtos premium e pode atrair clientes de bancos concorrentes.

📊 O que esperar desses cartões?

A chegada desses cartões marca uma mudança estratégica do Banco Bradesco, que passa a investir mais forte no segmento de alta renda e viajantes frequentes.

Entre os pontos que chamam atenção:

Parcerias internacionais fortes

Benefícios reais em viagens (não só cashback)

Integração com programas globais

Status elite automático em hotelaria

Por outro lado, ainda não foram divulgados detalhes como:

Anuidade

Pontuação por dólar gasto

Regras completas de acesso às salas VIP

⚠️ Vale a pena entrar na lista?

Se você tem interesse em cartões premium e costuma viajar ou acumular pontos, entrar na lista pode ser uma boa estratégia. Isso porque:

Garante bônus antecipado

Aumenta as chances de aprovação rápida

Permite acesso imediato após o lançamento

Mas vale atenção: os melhores bônus exigem alto volume de gastos.

📝 Conclusão

Os novos cartões do Banco Bradesco com United Airlines e Marriott International chegam com potencial para se tornar alguns dos produtos mais desejados do mercado brasileiro.

Com foco em milhas, status e experiências, eles devem agradar principalmente quem busca benefícios além do básico.

Agora, resta aguardar o lançamento oficial para conhecer todos os detalhes — mas uma coisa já é certa: a disputa entre os cartões premium no Brasil acaba de ganhar um novo capítulo.