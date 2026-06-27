Bradesco começa a convidar clientes para novos cartões United e Marriott, veja se você tem direito

Por MRNews
Bradesco começa a convidar clientes para novos cartões United e Marriott: veja como entrar na lista e garantir bônus
O Banco Bradesco deu um passo importante para o público que ama viajar e acumular benefícios: a instituição já começou a convidar clientes para entrarem na lista de espera dos seus novos cartões co-branded em parceria com duas gigantes globais do turismo — United Airlines e Marriott International.
A novidade promete movimentar o mercado de cartões premium no Brasil, trazendo benefícios internacionais, acúmulo de milhas e pontos e acesso a experiências exclusivas.
✈️ Dois gigantes do turismo agora com o Bradesco
Os novos cartões chegam com o objetivo de competir diretamente com os produtos mais completos do mercado, focando em quem viaja com frequência ou quer maximizar recompensas.
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As parcerias são com:
- United MileagePlus
- Marriott Bonvoy
Além disso, há um cartão híbrido que une os dois programas, algo ainda raro no Brasil.
💳 Conheça os novos cartões Bradesco
Bradesco Horizon
O cartão mais completo da nova linha chega com uma proposta diferenciada: acumular milhas e pontos ao mesmo tempo.
Principais benefícios:
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- Acúmulo de milhas no MileagePlus e pontos no Bonvoy
- Status automático Gold Elite no Marriott Bonvoy
- 15 Elite Night Credits para acelerar upgrades em hotéis
- Acesso a salas VIP Bradesco Lounge e parceiras
- Bônus de até 10 mil milhas + 10 mil pontos ao cumprir metas
Além disso, quem entrar na lista de espera pode garantir:
- 1.000 milhas + 1.000 pontos de bônus iniciais
Bradesco United MileagePlus
Focado em quem prioriza viagens aéreas, especialmente com a United Airlines.
Destaques:
- Acúmulo direto de milhas MileagePlus
- Acesso a salas VIP
- Bônus de até 10 mil milhas após gastos iniciais
- Promoção de entrada com 1.000 milhas extras
Bradesco Marriott Bonvoy
Ideal para quem busca benefícios em hospedagens e experiências em hotéis de luxo.
Benefícios:
- Acúmulo de pontos Bonvoy
- Status Gold Elite automático
- 15 noites qualificáveis por ano
- Acesso a salas VIP
- Até 10 mil pontos de bônus + 1.000 pontos na adesão inicial
🎁 Bônus para quem entrar na lista de espera
O Bradesco está incentivando os clientes a se cadastrarem antecipadamente. Quem entrar na lista até 19 de março de 2026 e for aprovado nos primeiros dias após o lançamento garante bônus exclusivos.
Resumo das vantagens iniciais:
- Horizon: 1.000 milhas + 1.000 pontos
- United: 1.000 milhas
- Marriott: 1.000 pontos
Já os bônus maiores exigem um gasto de R$ 30 mil nos primeiros 3 meses, liberando até 10 mil milhas ou pontos, dependendo do cartão.
🛫 Salas VIP e experiência premium
Todos os cartões oferecem acesso às salas VIP Bradesco Lounge e parceiros, um diferencial importante para quem busca conforto em aeroportos.
Esse tipo de benefício coloca os novos cartões no mesmo nível de produtos premium e pode atrair clientes de bancos concorrentes.
📊 O que esperar desses cartões?
A chegada desses cartões marca uma mudança estratégica do Banco Bradesco, que passa a investir mais forte no segmento de alta renda e viajantes frequentes.
Entre os pontos que chamam atenção:
- Parcerias internacionais fortes
- Benefícios reais em viagens (não só cashback)
- Integração com programas globais
- Status elite automático em hotelaria
Por outro lado, ainda não foram divulgados detalhes como:
- Anuidade
- Pontuação por dólar gasto
- Regras completas de acesso às salas VIP
⚠️ Vale a pena entrar na lista?
Se você tem interesse em cartões premium e costuma viajar ou acumular pontos, entrar na lista pode ser uma boa estratégia. Isso porque:
- Garante bônus antecipado
- Aumenta as chances de aprovação rápida
- Permite acesso imediato após o lançamento
Mas vale atenção: os melhores bônus exigem alto volume de gastos.
📝 Conclusão
Os novos cartões do Banco Bradesco com United Airlines e Marriott International chegam com potencial para se tornar alguns dos produtos mais desejados do mercado brasileiro.
Com foco em milhas, status e experiências, eles devem agradar principalmente quem busca benefícios além do básico.
Agora, resta aguardar o lançamento oficial para conhecer todos os detalhes — mas uma coisa já é certa: a disputa entre os cartões premium no Brasil acaba de ganhar um novo capítulo.