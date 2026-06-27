ENTRETENIMENTO

Palmeiras derrota Botafogo e assume liderança do Campeonato Brasileiro

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Por MRNews

O Palmeiras é o novo líder da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão garantiu a ponta da classificação após derrotar o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (18) no Allianz Parque. O destaque da partida foi o colombiano Jhon Arias, que marcou seu primeiro gol pela equipe paulista.

Com este resultado a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chegou aos 16 pontos. Já o Alvinegro de General Severiano caiu para a 18ª posição com apenas três pontos.

 Jogando em casa, o Palmeiras abriu uma vantagem de dois gols graças ao faro de gol de Allan, aos oito minutos do primeiro tempo, e de Arias, aos seis da etapa final. Sete minutos depois Danilo descontou para o Botafogo, mas o placar não sofreu mais alterações até o apito final.

Queda do São Paulo

O Verdão conseguiu assumir a liderança porque o São Paulo, que estava na ponta da tabela até então, foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-MG em Belo Horizonte. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Iván Román.

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Após o revés fora de casa, a equipe do técnico Roger Machado permanece com 16 pontos, mas com um saldo de gols pior do que o Palmeiras. Agora o São Paulo é o vice-líder da competição.

Virada do Vasco

Na partida transmitida pela Rádio Nacional, o Vasco venceu o Fluminense de virada por 3 a 2 no estádio do Maracanã. O Tricolor das Laranjeiras chegou a abrir uma vantagem com gols de Canobbio e Hércules. Porém, o Cruzmaltino não desistiu e conseguiu virar o placar graças ao faro de gol de Spinelli, Nuno e Thiago Mendes.

Outros resultados:

Bahia 2 x 0 Bragantino
Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro
Mirassol 0 x 1 Coritiba
Santos 1 x 2 Internacional

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