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Prefeitura leva Caravana do Cuidar à Comunidade Laranjeiras nesta sexta-feira

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Serviço itinerante

Prefeitura leva Caravana do Cuidar à Comunidade Laranjeiras nesta sexta-feira


19/03/2026 |
18:00 |
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A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realiza mais uma edição da Caravana do Cuidar, levando serviços essenciais diretamente à população. A ação acontece nesta sexta-feira (20), das 8h às 12h, na Comunidade Laranjeiras, na Rua Luiz Gonzaga M. Lira, nº 11, em frente à sede social comunitária.

Nesta edição, a população terá acesso a atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras); atualização do cadastro do Bolsa Família; emissão do Cartão SUS; orientações sobre defesa do consumidor do Procon-JP; atendimentos jurídicos por meio da Defensoria Pública; serviços de saúde; e ações da Junta de Serviço Militar.

A Caravana do Cuidar também conta com o programa de empreendedorismo ‘Eu Posso’; além da Feira Cultural e agendamento no Castramóvel.

A iniciativa segue percorrendo os bairros da Capital semanalmente, fortalecendo o compromisso da gestão municipal em aproximar os serviços públicos das comunidades e garantir cidadania de forma ágil, humanizada e acessível.

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