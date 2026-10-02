Educação de SC lança programa Educando Cidadãos

Imagem: Reprodução/SED

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), lançou o programa Educando Cidadãos, nesta quinta-feira, 19. A iniciativa, inédita na rede estadual de ensino, foi desenvolvida em parceria com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) para fortalecer a formação ética e cidadã dos estudantes da rede estadual de ensino.

A ação parte do entendimento de que a educação é um dos principais caminhos para a transformação da sociedade e para o enfrentamento de desafios históricos, como a corrupção. Nesse contexto, o programa busca promover valores éticos, incentivar comportamentos responsáveis e fortalecer o compromisso com o bem coletivo desde a educação básica.

“A escola tem um papel fundamental na construção de valores que acompanham o cidadão por toda a vida. Com o programa Educando Cidadãos, estamos fortalecendo a formação ética dos nossos estudantes e preparando uma geração mais consciente, responsável e comprometida com o bem comum”, destacou a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

Com foco na formação de cidadãos ativos, conscientes e éticos, o Educando Cidadãos será implementado em 868 escolas do Ensino Fundamental da rede estadual, alcançando cerca de 282 mil estudantes e mais de 29 mil professores em todo o estado.

A iniciativa também reforça a importância da articulação entre instituições públicas, sistema educacional, famílias e comunidade na construção de uma sociedade mais justa e íntegra. Outro eixo importante é a formação continuada de professores e estudantes sobre ética e cidadania, destacando o papel decisivo da educação como instrumento de transformação social.

Catarinas por Elas nas escolas

No último dia 12 de março, a SED lançou o eixo educacional do programa Catarinas por Elas, o “Escola que Respeita: Educação para Relações Saudáveis”. A iniciativa visa a construção de uma cultura de respeito, empatia e convivência saudável entre estudantes nas escolas estaduais, contribuindo para a prevenção da violência nas escolas, através de ações pedagógicas.

O programa está estruturado em três eixos principais: reflexão e conscientização, integração curricular e mobilização da comunidade escolar. Entre as ações previstas estão rodas de conversa periódicas, dinâmicas pedagógicas e reflexões a partir de situações do cotidiano escolar. Atividades que serão desenvolvidas nas 1.040 escolas da rede pública estadual, envolvendo estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.