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BOLETIM – Udesc Alto Vale abre inscrições para nove minicursos de Pensamento Computacional

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A Udesc Alto Vale está com inscrições abertas para nove Minicursos de Pensamento Computacional, voltados a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

As aulas serão realizadas na Udesc Alto Vale nas segundas e terças-feiras, com duração que varia de uma a quatro semanas, conforme o minicurso escolhido.

A proposta é oferecer um aprendizado acessível, prático e dinâmico, sem a necessidade de conhecimentos prévios, como explica o professor responsável pelo projeto, Pablo Schoeffel:

SONORA

Os cursos abordam conteúdos como lógica de programação, planejamento de jogos, uso do Scratch, introdução à inteligência artificial e desenvolvimento de aplicativos.

Mais informações e inscrições pelo site udesc.br/ceavi.

Repórter: Marcos Lampert

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