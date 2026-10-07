CadMóvel Carioca ultrapassa a marca de 5 mil atendimentos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Serviço itinerante da Secretaria de Assistência Social aproxima pessoas em vulnerabilidade dos benefícios sociais. Foto: Renan Areias / SMAS

O “CadMóvel Carioca – Conectando a direitos” superou os 5 mil atendimentos durante a ação da quinta-feira (26/03) na Paróquia São Dimas, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio. Criado em abril de 2025, o serviço itinerante da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio (SMAS) reduz distâncias e aproxima pessoas em vulnerabilidade da obtenção de benefícios sociais. Toda semana, num bairro diferente, ele oferece chances de inscrição ou atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico), sem necessidade de agendamento e sem que o interessado precise se deslocar a uma das dez agências do CadRio existentes no município. As senhas de atendimento são distribuídas às 9h, e basta estar no local para aproveitar a oportunidade.

Ao longo de 35 edições, foram beneficiadas, em todas as regiões da cidade, 5.159 famílias, que começaram a receber ou puderam manter, graças à iniciativa, benefícios sociais como Bolsa Família e Carteira do Idoso, entre outros. Nesta quinta, em Padre Miguel, foram 132 atendimentos: 18 para inscrição no CadÚnico e 114 para atualização de dados.

– Neste projeto, a pessoa é atendida no mesmo dia, sem necessidade de agendamento. E o atendimento leva em média de 15 a 20 minutos. Completamos mais de 5 mil atendimentos sem agendamento! São 5 mil pessoas que espontaneamente vieram e foram atendidas – destacou a secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha.

Calendário de eventos no Instagram

Uma das beneficiadas foi Vitória Silva Barroso de Almeida, de 23 anos. Moradora de Padre Miguel e mãe do Gael, de 4 meses, ela aproveitou a ação perto de casa para colocar em dia suas informações no CadÚnico.

– Minha mãe viu no Instagram que teria essa ação, e vim para atualizar o meu cadastro. Achei tudo bem organizado, fui bem assistida – elogiou.

A SMAS divulga o calendário do serviço em seu perfil no Instagram (https://www.instagram.com/smas.rio/). Para o atendimento, tanto no caso de inscrição quanto no de atualização de dados do CadÚnico, é importante levar os CPFs de todos os integrantes da família beneficiada, além de apresentar a seguinte documentação original do responsável familiar: documento oficial com foto; CPF; título de eleitor; carteira de trabalho; e comprovante de residência.

25 anos do Cadùnico

A ação em Padre Miguel celebrou os 25 anos do Cadastro Único. Foram oferecidos vários pacotes de serviços: CPF para Todos, da Receita Federal; vacinação contra a gripe, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS); e inscrições para cursos na Casa da Mulher; além de uma tenda do CRAS Maria Thereza Freire Moura, de Bangu, referência para a região, e do Serviço de Convivência, com atividades para entreter as crianças, enquanto os pais eram atendidos.

A primeira edição do CadMóvel Carioca aconteceu na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, Zona Norte, no dia 3 de abril do ano passado. Na ocasião, foram feitos 134 atendimentos relativos ao CadÚnico. Ao longo de quase um ano, o serviço cresceu e se espalhou.

Bairros visitados

. Rocha Miranda

. Cosmos I

. Penha Circular

. Freguesia, Ilha do Governador

. Madureira

. Botafogo

. Senador Vasconcelos

. Mangueira

. Engenho Novo

. Estácio

. Praça da Bandeira (Vila Mimosa)

. Pavuna

. Penha

. Santa Cruz

. Cidade de Deus

. Engenho de Dentro

. Padre Miguel

. Tijuca

. Rio das Pedras

. Guaratiba

. Vasco da Gama

. Recreio

. Engenho da Rainha

. Inhoaíba

. Morro dos Prazeres

. Irajá

. Penha

. Taquara

. Cavalcanti

. Chapéu Mangueira

. Cosmos II

. Cocotá, Ilha do Governador

. Caju

. Campo Grande

. Padre Miguel.