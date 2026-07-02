Prefeitura do Rio inaugura novo Centro de Imagens no Hospital Cardoso Fontes – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Unidade passa a contar com equipamentos modernos e capacidade para realizar mais de 21 mil exames por ano. Foto: Erbs Jr.

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, inaugurou, nesta quarta-feira (25/3), o novo Centro de Imagens do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. Com equipamentos modernos e tecnologia de ponta, incluindo um tomógrafo para atender pacientes obesos, a unidade passa a contar com capacidade para realizar cerca de 21 mil exames de imagem por ano, atendendo não só à demanda interna, mas também pacientes encaminhados pelo Sistema de Regulação (SISREG). A entrega é mais uma etapa da reestruturação total da unidade, fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Ministério da Saúde, iniciada em dezembro de 2024.

— Quando a gente veio aqui antes de fazer o acordo com o Governo Federal, os leitos sequer tinham ar-condicionado, não tinham climatização, o funcionamento era muito reduzido. Agora a gente tem o hospital funcionando em plena capacidade, atendendo a população não só aqui da região de Jacarepaguá, mas de toda a cidade. Hoje a gente dá mais um passo inaugurando o Centro de Imagem dentro do Cardoso Fontes, permitindo que ele funcione como hospital, mas também como centro de especialidades — disse o prefeito Eduardo Cavaliere.

O novo Centro de Imagens ocupa uma área de 630 metros quadrados no térreo da Unidade de Pacientes Internados, um dos blocos do complexo hospitalar. O espaço conta com equipamentos para a realização de exames de raio-x, raio-x panorâmico, ultrassonografia, densitometria óssea, mamografia e tomografia computadorizada. A unidade dispõe de dois tomógrafos, sendo um deles com capacidade para atender pacientes obesos com até 315 kg. A estimativa é de que sejam realizados cerca de 1.800 exames de imagem por mês no local.

— Esse equipamento faz parte do cuidado integral às pessoas obesas e do planejamento que a gente tem desde a introdução de novas drogas e medicamentos, mas também da gente poder garantir que o atendimento à obesidade seja feito de maneira integral, inclusive na internação hospitalar. Então o objetivo é que a gente consiga garantir acesso em todos os níveis de atenção, com equipamento ultra moderno — afirmou o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

Desde que a Prefeitura do Rio assumiu a gestão do Cardoso Fontes, o hospital vem ampliando a oferta de serviços à população, chegando, em 2025, a uma taxa de ocupação de leitos de 98%, em comparação aos 63% registrados no ano anterior. Em fevereiro deste ano, a unidade inaugurou o CER Jacarepaguá (a nova emergência), com estrutura de ponta, ambiente totalmente climatizado e oito consultórios, pediátricos e de adultos, nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral e urologia.

A gestão da Secretaria Municipal de Saúde também possibilitou a reabertura de leitos e de serviços que estavam inoperantes havia vários anos, além da contratação de novos profissionais. Voltaram a funcionar o CTI pediátrico, com dez leitos, três salas cirúrgicas foram reativadas e a enfermaria clínica foi ampliada, passando de 27 para 60 leitos, com expansão da oferta de internação de média e alta complexidade. Os leitos foram climatizados e novos equipamentos instalados. Com todas essas melhorias, de 2024 para 2025, o número de internações no hospital subiu de 4.714 para 6.612; o de cirurgias, de 2.614 para 3.531; e o de exames laboratoriais, de 594.099 para 619.976. Mesmo antes das novas instalações do Centro de Imagens, o número desses exames na unidade já havia aumentado de 21.926, em 2024, para 40.411, em 2025.

As obras dos setores de atendimento, da nova cozinha e a urbanização da área externa seguem em andamento. A conclusão da reestruturação completa está prevista ainda para o primeiro semestre de 2026.

O Hospital Cardoso Fontes é referência em serviços de média e alta complexidade na Zona Sudoeste da cidade. A unidade se destaca por sua atuação em oncologia, ginecologia, urologia e nefrologia, incluindo tratamentos para insuficiência renal. Além disso, seu serviço odontológico voltado a pacientes que necessitam de cuidados especiais é um dos principais referenciais do Sistema Único de Saúde no estado.