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Governo estadual consolida atração de investimento de R$ 200 milhões com a instalação do primeiro resort de uma grife internacional em SC

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Investimento do Grupo Vila Galé no Sapiens Parque é resultado direto de missão internacional do governador Jorginho Mello, articulação da Setur e preparo de infraestrutura do polo tecnológicoFoto: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O Governo de Santa Catarina celebra mais um ineditismo na atração de investimentos internacionais com a oficialização da instalação do primeiro empreendimento do Grupo Vila Galé no estado e na região Sul do país. O projeto, batizado de Vila Galé Floripa, será construído do zero no Sapiens Parque, na capital, consolidando o polo de inovação como um destino também para o turismo de alto padrão.

A assinatura do documento que sela o projeto ocorreu nesta quinta-feira (26), durante cerimônia na Casa D’Agronômica, com a presença do governador Jorginho Mello e do presidente e fundador da rede multinacional portuguesa, Jorge Rebelo de Almeida. O complexo hoteleiro, que receberá um investimento privado de R$ 200 milhões, tem previsão de inauguração para maio de 2028. Participaram também a vice-governadora, Marilisa Boehm, além do presidente da Federação Catarinense de Municípios e prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, entre outras autoridades.

O governador Jorginho Mello destaca que o investimento privado é resultado do protagonismo catarinense no cenário nacional: “Avançamos muito no Turismo e sei que vamos continuar crescendo mais ainda com a chegada de uma rede internacional como a Vila Galé. Santa Catarina é o mais completo estado do Brasil para quem quer turistar. Nós temos tudo aqui: a natureza preservada, lindas praias, excelentes festas, aventura, a cidade mais fria do Brasil, neve, de tudo um pouco. E está tudo muito pertinho, dá para fazer três, quatro roteiros de carro e conhecer muito ficando só alguns dias por aqui. Só alerto que quem vem uma vez, vem duas, três, quatro… e na quinta decide que quer se mudar para cá”.

A confirmação do investimento é fruto de um esforço integrado que começou em julho de 2024, quando o governador Jorginho Mello esteve em missão oficial em Portugal para atrair novos negócios. As tratativas avançaram de forma decisiva em fevereiro de 2025, com a visita de Rebelo de Almeida a Santa Catarina para conhecer as potencialidades do estado, culminando agora na assinatura do projeto.

Para o fundador do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, o esforço do Governo do Estado para atração do investimento foi essencial na tomada de decisão por Santa Catarina para receber essa primeira unidade na região. “Estamos muito animados com o lançamento oficial do Vila Galé Floripa. A Vila Galé está presente em nove estados brasileiros, mas ainda não tínhamos nenhum empreendimento em Santa Catarina ou no Sul do Brasil. Iremos construir um hotel moderno e completo, que irá fomentar ainda mais a hotelaria da região, gerar empregos e oferecer um serviço de primeira para nossos futuros hóspedes. Agradeço a parceria com o governador Jorginho, que foi fundamental para o desenvolvimento deste projeto”, afirma.

Foto: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

Infraestrutura e eventos

Ocupando um terreno de 48 mil m² no Sapiens Parque, o Vila Galé Floripa contará com 308 apartamentos e um design moderno. A infraestrutura foi pensada para atender tanto ao turismo de lazer quanto ao de negócios. O local terá um lago, três restaurantes, dois bares, piscina externa, spa com piscina coberta e aquecida, academia, quadras de padel, de tênis e de futebol, além de pista de pedal kart e o Clube Nep para o público infantil. Para o setor corporativo e de eventos, o resort disponibilizará um salão principal e três salas de reuniões.

O papel de cada esfera do governo

A atração do Vila Galé demonstra o sucesso de uma política de Estado que une prospecção internacional, desenvolvimento de infraestrutura e fomento ao turismo. Este esforço foi alinhado com o trabalho técnico do Sapiens Parque, que estruturou o procedimento licitatório nº 006/2025, vencido pelo grupo português. A chegada da rede internacional valida, ainda, o investimento de mais de R$ 50 milhões realizado pelo Governo do Estado na infraestrutura do parque, preparando-o para receber empreendimentos dessa magnitude.

A vice-governadora Marilisa Boehm também participou das tratativas para a vinda do Grupo Vila Galé para Santa Catarina durante a missão internacional que cumpriu em Portugal e Espanha em junho de 2025. Para ela, a oficialização do investimento estrangeiro em Florianópolis consolida cada vez mais o trabalho do governo catarinense na busca por parcerias internacionais. “Oferecemos condições excelentes para quem deseja investir aqui. Somos o estado mais seguro do Brasil, com condições econômicas muito favoráveis e mão de obra qualificada”, avaliou.

Para a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), o projeto eleva o patamar do destino catarinense. “A vinda do Grupo Vila Galé para Florianópolis é uma vitória enorme para o nosso estado”, celebra a secretária Catiane Seif. “É um investimento robusto que mostra o potencial econômico de Santa Catarina e a confiança em nossa gestão. Ter uma rede hoteleira internacional desse porte atrai outros investidores, melhora nossa imagem e, principalmente, qualifica a oferta turística. O Governo apoia esses projetos que consolidam o turismo como uma das matrizes econômicas mais importantes.”

O Sapiens Parque, como executor da licitação e gestor do polo, vê na chegada do hotel a consolidação de seu modelo de parcerias entre público e privado. “O investimento do Governo do Estado em infraestrutura, combinado com os investimentos privados em construção de empreendimentos como o Passeio Sapiens e a JBS Biotech, nos mostrou a fórmula do sucesso: poder público e iniciativa privada investindo juntos no futuro”, destacou o presidente do Sapiens Parque, Eduardo César Cordeiro Vieira. “A chegada do grupo Vila Galé ao seleto grupo de investidores do Projeto Sapiens reforça ainda mais a estratégia de desenvolvimento do parque.”

Um novo vetor de desenvolvimento

Com 52 empreendimentos em países como Portugal e Espanha, e agora com forte presença no Brasil, o Grupo Vila Galé é a segunda maior rede hoteleira de Portugal e a maior rede de resorts do país.
A instalação em Florianópolis não apenas adiciona infraestrutura de alta qualidade à rede hoteleira da capital, com geração direta de empregos, mas também fortalece o Sapiens Parque como um hub de inovação, sustentabilidade e, agora, de economia criativa e turismo. O empreendimento é visto como fundamental para o desenvolvimento da região Norte da Ilha, consolidando Santa Catarina como um destino competitivo para investimentos globais.

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