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Inscrições abertas para a Olimpíada Brasileira de Estatística para estudantes do ensino médio e técnico – IFSP

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Inscrições devem ser feitas por professores até 24 de abril e são gratuitas para estudantes de escolas públicas

Criada para aproximar estudantes do ensino médio e técnico da cultura de dados, a Olimpíada Brasileira de Estatística (OBE) abre inscrições para a segunda edição da prova, após atrair mais de 7,5 mil participantes em sua primeira realização. As inscrições podem ser realizadas até 24 de abril através do formulário: https://shre.ink/olimpiadadeestatistica. As inscrições são gratuitas para alunos de escolas públicas. O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelas escolas, por meio de um professor orientador, não sendo permitida a inscrição individual.

A Olimpíada tem como propósito mostrar que a estatística vai muito além da matemática e do cálculo. Trata-se de uma ferramenta essencial para a cidadania e para o letramento de dados. As provas priorizam o raciocínio lógico, com questões mais contextualizadas, textos explicativos e foco na interpretação de gráficos e dados. A competição é organizada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP),

A competição é dividida em duas etapas. A primeira fase, de caráter individual, ocorre de 24 a 30 de maio e contempla 20 questões de múltipla escolha. Já a segunda fase, realizada em grupos de até três alunos, será realizada de 30 de agosto a 5 de setembro e corresponde a quatro questões dissertativas. A OBE é realizada na própria escola do estudante.

O resultado da classificação para a segunda fase está previsto para o período de 20 a 24 de julho, enquanto o resultado final será divulgado dia 7 de dezembro.

Para facilitar a logística de divulgação local e a entrega de medalhas, certificados e outras premiações, a OBE está expandindo sua presença física. Haverá polos em algumas universidades federais e estaduais.

De acordo com os organizadores, o sucesso da primeira edição é resultado do empenho de escolas e alunos e aponta para o potencial de expansão do projeto. “Existe um forte engajamento das escolas e dos estudantes com a educação e com a estatística, conectando o conteúdo da sala de aula com a compreensão da realidade”, afirma Kauan Yuri Garcia de Souza, aluno de Estatística e Ciências de Dados do ICMC e um dos organizadores.

A ideia dos organizadores é que, no futuro, a OBE funcione como um um meio de ingresso às universidades.

Sobre a OBE
A Olimpíada de Estatística do Brasil é pioneira no Brasil e também nas Américas. A iniciativa surgiu de estudantes da graduação em Estatística e Ciência de Dados do ICMC, que queriam mostrar que a estatística está presente no cotidiano e oferece diferentes possibilidades de atuação profissional. Com isso, os estudantes procuraram a professora Daiane de Souza Santos, do ICMC, para coordenar o projeto. A docente, que aponta fragilidades no ensino de estatística na educação básica, identificou na proposta um caminho para formar cidadãos mais críticos, capazes de interpretar dados e tomar decisões informadas.

Sob orientação da coordenadora, durante o primeiro semestre de 2025, o grupo de estudantes atuou em quatro escolas da rede pública, tendo como público-alvo estudantes do ensino médio. Inicialmente, foi aplicada uma avaliação diagnóstica para identificar o nível de conhecimento dos alunos. Ao final das atividades, uma nova avaliação foi realizada para medir o aprendizado e alinhar expectativas em relação às provas da OBE. A partir dessa experiência, os estudantes se organizaram em diferentes frentes para finalmente estruturar a Olimpíada Brasileira de Estatística, criando setores responsáveis por áreas como elaboração e correção de provas, comunicação, recursos humanos e relações institucionais. 

Com informações de ICMC-USP

Olimpíada Brasileira de Estatística
Inscrições até 24 de abril: https://shre.ink/olimpiadadeestatistica 
Quem pode participar: estudantes do ensino médio e técnico de todo o Brasil
Site da olimpíada: https://obe.icmc.usp.br 
Dúvidas:

 

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