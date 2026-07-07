Visitantes conhecem características e curiosidades de animais que habitam o Zoo de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Sema

Neste sábado (28), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realizou a ação educativa “Animais do Mês”, no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. A programação especial focou em três grandes atrações: as serpentes, o elefante asiático e os hipopótamos.

A iniciativa atendeu cerca de 160 pessoas, proporcionando uma experiência imersiva e educativa a respeito de algumas das espécies que habitam o parque, destacando não apenas a biologia dos animais, mas também os cuidados de bem-estar e a importância da conservação ambiental.

As atividades tiveram início às 11h, com uma apresentação especial conduzida pelo biólogo da Sema, Fábio Alonso. Durante o manejo seguro de uma jiboia e de uma corn-snake (cobra-do-milho), o público teve a oportunidade de conhecer de perto as características dessas espécies. O ponto alto da apresentação foi o trabalho de sensibilização para desmistificar a imagem de “vilãs” frequentemente associada às cobras. O biólogo explicou a importância ecológica desses répteis no controle de pragas e orientou os visitantes sobre os procedimentos corretos e seguros a serem adotados em caso de encontros com serpentes na natureza ou na ocorrência de acidentes ofídicos.

Para engajar o público infantil e reforçar o aprendizado de forma divertida, foi realizada uma atividade lúdica em que as crianças puderam confeccionar e colorir suas próprias tiaras de serpente, levando o adereço para casa como uma lembrança especial das atividades do dia.

Outro destaque da ação “Animais do Mês” foi a atenção voltada ao elefante asiático do parque, carinhosamente conhecido como Sandro. Os visitantes puderam aprender sobre a rotina de cuidados dedicada a ele. Por ser um animal idoso, Sandro recebe um tratamento geriátrico rigoroso e humanizado.

A equipe técnica explicou que a rotina do elefante inclui a trituração de seus alimentos para facilitar a mastigação e digestão, estímulos diários à caminhada para manter seu condicionamento físico, além de sessões de hidratação ocular. Esses cuidados diferenciados são fundamentais para garantir a qualidade de vida e o conforto do animal nesta fase da vida.

Para finalizar a ação, a equipe de Educação Ambiental se posicionou em frente ao recinto dos hipopótamos, promovendo um bate-papo interativo com o público. Os educadores compartilharam informações biológicas da espécie e contaram a história do casal Yuri e Yara. Eles são os moradores mais antigos do Zoo, tendo chegado à instituição em 1976 e 1977, respectivamente. A ação permitiu que o público conhecesse as curiosidades sobre a rotina do casal, que já é considerado um verdadeiro símbolo da história do parque.

A ação “Animais do Mês” acontece no último sábado de cada mês e tem como objetivo reforçar o compromisso do Zoológico com a educação ambiental, a conservação das espécies e a transparência em relação aos padrões de bem-estar animal aplicados diariamente pela equipe técnica.

O Parque Zoológico Municipal está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, e fica aberto de terça a domingo, das 9h às 17h.