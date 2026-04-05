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Mulher é detida pela GCM após furto de celulares nas proximidades da Rodoviária de Sorocaba – Agência de Notícias

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5 de abril de 2026

10:18

Por: Eduardo Santinon (esantinon@sorocaba.sp.gov.br)

Foto: GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve uma mulher de 28 anos de idade, por volta das 2h10 de sábado (4), acusada de furtar celulares de dentro de um veículo estacionado nas proximidades da Rodoviária, na região central da cidade.

A equipe realizava patrulhamento preventivo e foi abordada por um munícipe, de 65 anos, que relatou ter sido vítima de furto. Ele havia estacionado seu Volkswagen Saveiro e não trancou a porta. A vítima se ausentou por instantes para resolver assuntos em um hotel próximo e, ao retornar, flagrou duas mulheres no interior do veículo, que fugiram ao perceber sua aproximação.

A vítima constatou o desaparecimento de dois telefones celulares e indicou à GCM as características das mulheres, bem como a direção tomada por elas. Durante as buscas nas imediações, um grupo de pessoas se dispersou ao notar a chegada da viatura. 

Com base nas informações repassadas pela vítima, duas mulheres foram abordadas a cerca de 100 metros do local do crime, sendo uma delas reconhecida pela vítima como autora do furto. A outra foi qualificada e liberada, por não haver indícios de participação no ato.

A mulher suspeita apresentou versão divergente à GCM, alegando que teria sido procurada pela vítima para a realização de um programa e que, após desentendimento, teria se apoderado de um dos celulares, afirmando ainda tê-lo devolvido posteriormente. 

Apesar das diligências realizadas, os aparelhos não foram localizados e os envolvidos foram conduzidos ao Plantão da Polícia Civil. O delegado determinou a elaboração de boletim de ocorrência por furto e a acusada permaneceu presa, à disposição da Justiça.

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