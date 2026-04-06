AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. – Prefeitura Municipal de Bonito

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Em 2024, a Saúde foi uma das áreas priorizadas pelo Governo do Estado. Os avanços foram percebidos com o aumento na realização das cirurgias eletivas, ampliação de serviços, abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de investimento em obras e equipamentos nos hospitais de Santa Catarina. O secretário de Estado da […]