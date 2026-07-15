Condutores de Veículos de Emergência participam de simulação realística em horário noturno – Agência de Notícias

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio da Escola de Gestão Pública da Prefeitura de Sorocaba (EGP), deu sequência, nesta terça-feira (7), ao treinamento para condutores de veículos de Emergência – Módulo Segurança de Cena e Sinalização em Vias de Trânsito, destinada aos condutores de ambulâncias do Samu Regional Sorocaba com simulação realística em horário noturno.

A formação foi conduzida em vias públicas pelos instrutores Marlon Gimenis Oliveira e Renan Augusto Maia Torres, e teve carga horária total de 12 horas, divididas entre atividades teóricas e práticas. Ao todo, Sorocaba conta com 40 condutores em atividade.

O conteúdo do curso é fundamentado na Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, tratando de temas como: avaliação da segurança de cena, responsabilidades do condutor de ambulância do Samu, regras gerais de condução e procedimentos de estacionamento e sinalização em ocorrências.

A capacitação também contempla ainda simulações de sinistros em vias públicas, permitindo aos participantes praticar técnicas de sinalização e organização da cena de emergência.

A ação fortalece o aprimoramento técnico dos profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar, reforçando a importância da segurança viária e da correta sinalização das ocorrências para a proteção das equipes de emergência e da população.