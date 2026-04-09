Eleições 2026: eleitores têm até maio para regularizar situação – Prefeitura Municipal de Bonito

Os cidadãos que pretendem votar nas Eleições de 2026 devem ficar atentos ao prazo para regularizar a situação eleitoral. O período para tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou atualizar os dados cadastrais segue aberto até o dia 6 de maio.

Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado pela Justiça Eleitoral para a organização das eleições, que acontecem em 4 de outubro de 2026.

Durante esse período, também é possível resolver pendências, como multas por ausência nas eleições ou falta de justificativa.

A orientação é que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e garantindo tempo suficiente para regularizar a situação.

Como regularizar o título de eleitor

O serviço pode ser feito de forma presencial, no cartório eleitoral, ou pela internet, por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pela internet, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral e ter em mãos:

Documento oficial com foto

Comprovante de residência recente

Foto (selfie) segurando o documento, quando solicitado

No caso dos homens que completam 18 anos em 2026, também pode ser exigido o comprovante de quitação com o serviço militar.

Presencialmente, no cartório eleitoral, é necessário apresentar:

Documento oficial com foto

Comprovante de residência

Comprovante de quitação militar (para homens de 18 a 45 anos)

A recomendação da Justiça Eleitoral é que o cidadão verifique sua situação com antecedência e não deixe para os últimos dias, evitando filas e imprevistos.

Estar com o título em dia é essencial para garantir o direito ao voto e participar das decisões que impactam o país.

Em Bonito, o atendimento da Justiça Eleitoral é realizado no Cartório da 30ª Zona Eleitoral, localizado na Rua Olívio Jaques, nº 849. Os eleitores podem procurar o local para tirar o primeiro título, regularizar pendências ou atualizar seus dados cadastrais dentro do prazo estabelecido.