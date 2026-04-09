Eleições 2026: eleitores têm até maio para regularizar situação – Prefeitura Municipal de Bonito

Os cidadãos que pretendem votar nas Eleições de 2026 devem ficar atentos ao prazo para regularizar a situação eleitoral. O período para tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou atualizar os dados cadastrais segue aberto até o dia 6 de maio.
Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado pela Justiça Eleitoral para a organização das eleições, que acontecem em 4 de outubro de 2026.
Durante esse período, também é possível resolver pendências, como multas por ausência nas eleições ou falta de justificativa.
A orientação é que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e garantindo tempo suficiente para regularizar a situação.
Como regularizar o título de eleitor
O serviço pode ser feito de forma presencial, no cartório eleitoral, ou pela internet, por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Pela internet, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral e ter em mãos:
- Documento oficial com foto
- Comprovante de residência recente
- Foto (selfie) segurando o documento, quando solicitado
No caso dos homens que completam 18 anos em 2026, também pode ser exigido o comprovante de quitação com o serviço militar.
Presencialmente, no cartório eleitoral, é necessário apresentar:
- Documento oficial com foto
- Comprovante de residência
- Comprovante de quitação militar (para homens de 18 a 45 anos)
A recomendação da Justiça Eleitoral é que o cidadão verifique sua situação com antecedência e não deixe para os últimos dias, evitando filas e imprevistos.
Estar com o título em dia é essencial para garantir o direito ao voto e participar das decisões que impactam o país.
Em Bonito, o atendimento da Justiça Eleitoral é realizado no Cartório da 30ª Zona Eleitoral, localizado na Rua Olívio Jaques, nº 849. Os eleitores podem procurar o local para tirar o primeiro título, regularizar pendências ou atualizar seus dados cadastrais dentro do prazo estabelecido.